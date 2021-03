Battlefield 6, prima location scoperta in un teaser di DICE?

DICE potrebbe aver nascosto due teaser diversi, che puntano però alla stessa location, in anticipazione del reveal di Battlefield 6.

Lo scorso anno, lo studio svedese ed EA hanno presentato un filmato tratto da una tech demo per mostrare la tecnologia che sarebbe stata alla base delle iterazioni next-gen della serie.

In quella tech demo, una breve scena mostrava un volto sorridente ma, prima di costruirsi con tutte le sue texture, la medesima scena aveva dei numeri nascosti sopra il naso del personaggio raffigurato.

Quei numeri “trasformati” in coordinate GPS rimandano al Kazakistan, che viene a questo punto considerato una location candidata ad apparire in Battlefield 6.

Come se non bastasse, quel teaser pare aver già ricevuto un’altra conferma: la skin Eidolon ottenibile in Battlefield V completando una sfida segreta introdotta dall’ultimo update contiene un medaglione sulla cintura del personaggio.

Quel medaglione ha una serie di numeri romani che, tradotti in coordinate GPS, rimandano anch’essi al Kazakistan.

In questo secondo caso, si tratta di una posizione differente ma è comunque una bella coincidenza che entrambe le coordinate siano identificabili con il Kazakistan.

Come sottolinea GamesRadar+, il Kazakistan è il nono paese più grande al mondo in termini di superficie, per cui potrebbe trattarsi di un semplice caso che tali coordinate rimandino entrambe lì.

Tuttavia, è bene notare come Battlefield 6, un soft reboot della saga sparatutto di Electronic Arts, sia vociferato come ambientato in un setting moderno; lo scenario di un conflitto moderno in una simile area parrebbe dunque alquanto credibile.

A livello di notizie ufficiali, invece, abbiamo appreso soltanto ieri che Criterion Games è stata apposta come team di supporto del progetto, rinviando internamente di almeno un anno il prossimo Need for Speed.