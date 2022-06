Battlefield 2042 vuole “risorgere”: patch 1.0.0 disponibile da oggi con tantissime novità

Nonostante il lancio non sia stato all’altezza delle aspettative, Electronic Arts e DICE non vogliono assolutamente rinunciare a Battlefield 2042: a partire da oggi sarà disponibile l’attesissima patch 1.0.0, che intende rivoluzionare quasi totalmente lo sparatutto in prima persona.

L’ultimo capitolo della popolare serie (potete acquistarlo in offerta con consegna rapida su Amazon) non è stato infatti accolto con entusiasmo dai fan, al punto che gli stessi sviluppatori hanno dovuto ammettere in più di un’occasione il flop: tuttavia è evidente che DICE creda ancora nel suo potenziale, come dimostrato dall’importante changelog rilasciato in queste ore.

In occasione dell’annuncio di aver messo la parole fine a una delle nuove feature più importanti, gli sviluppatori avevano infatti ammesso che avrebbero concentrato i loro sforzi solo sugli aspetti sui quali i giocatori avevano dimostrato il maggior interesse: l’intento della patch 1.0.0 sembrerebbe dunque essere proprio questo.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarderà infatti il netcode: il changelog ufficiale segnala infatti che è stata migliorata la registrazione dei colpi sparati, andando dunque a mitigare i fastidiosi problemi del lag, oltre ad aver bilanciato appositamente alcune armi specifiche.

Tra le novità più importanti segnalate da Electronic Arts ci sono anche le modifiche al gameplay del Soldier, che adesso comporterà animazioni e movimenti molto più fluidi.

Sono stati inoltre aggiunti molteplici eventi XP, che premieranno diverse azioni come finire un nemico ferito o distruggere un veicolo nemico danneggiato: anche azioni come curare i nostri alleati adesso assegneranno molta più esperienza (via GamingBolt).

Anche la modalità Conquest ha ricevuto una delle modifiche più attese dalla community: adesso sarà possibile trovare una maggiore quantità di veicoli, ideali per ricoprire il più velocemente possibile vaste zone della mappa.

Uno degli operatori che ha invece ricevuto più modifiche è Sundance: la sua Wingsuit è diventata più facile da manovrare, ma per rendere questo specialista più unico è stata rimosso l’EMP Field Smart Explosive.

Nelle prossime ore sarà ufficialmente svelata anche la Stagione 1, che in base alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere disponibile a partire dal 9 giugno: se volete controllare accuratamente tutte le novità, potete consultare il changelog completo in lingua inglese al seguente indirizzo.

L’update 1.0.0 non è ancora online, ma sarà disponibile nelle prossime ore odierne: vedremo se riuscirà a riconquistare gli utenti e a cancellare un record negativo poco invidiabile.

In ogni caso, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Electronic Arts si stia già preparando a sviluppare un nuovo capitolo della serie, per il quale sarebbero comunque necessari tempi lunghi.