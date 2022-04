Battlefield 2042 raggiunge un nuovo record negativo, ed è il peggiore

Battlefield 2042 è uno di quei franchise periodici che, ultimamente, non se la sta passando troppo bene.

Nonostante abbia rappresentato l’esordio della serie su next-gen (lo trovate, infatti, su Amazon per PS5), questo non è bastato a creare l’hype necessario per rappresentare un grande lancio.

Ad un certo punto si era anche paventata la possibilità che il titolo potesse diventare addirittura free-to-play, talmente disastrosa è stata l’uscita di Battlefield 2042.

Di recente anche Electronic Arts l’ha dovuto ammettere, dichiarando che lo sparatutto non è riuscito a soddisfare le aspettative del publisher e degli sviluppatori.

Le premesse di Battlefield 2042 sono state senz’altro altissime, in un periodo in cui le piattaforme multiplayer online faticano a trovare la propria identità.

Nelle intenzioni, Electronic Arts e DICE hanno creato un prodotto per cui era genuinamente comprensibile avere dell’hype. Ma, come detto, il risultato finale non si è rivelato all’altezza.

Vi abbiamo raccontato più volte, su queste pagine, delle condizioni in cui versa il progetto. Ma il nuovo record negativo di Battlefield 2042 è molto deprimente.

Come riporta VGC, i giocatori che si danno battaglia all’interno dello shooter di DICE non sono mai stati così pochi.

Secondo SteamCharts, il sito che calcola il traffico di utenti nella piattaforma Steam, ha rivelato che oggi, per la prima volta, Battlefield 2042 ha toccato il picco negativo di 979 persone in contemporanea.

Un dato impietoso che se confrontato con Battlefield V, il suo predecessore, ne esce ancora peggiore considerata la media di 11.585 giocatori del precedente titolo, nello stesso periodo.

Un record negativo peggiore anche di Halo Infinite, che pure non se la passa bene, e ci dà la misura di quanto il titolo di DICE sia purtroppo difficile da recuperare.

Electronic Arts, invece, sembra fiduciosa. Secondo il publisher Battlefield 2042 si può sistemare, ed ha piena fiducia nel team di sviluppo.

Secondo noi, invece, rischia di non avere più tempo per recuperare. Ve ne abbiamo parlato in un nostro Spaziogames Originals.