Battlefield 2042, secondo gli sviluppatori ora è quasi perfetto

Battlefield 2042 è morto? Secondo gli sviluppatori non è affatto così e, anzi, ora è molto migliore di quanto non fosse al lancio.

Lo sfortunato capitolo del franchise, l’ultimo che potete ancora trovare su Amazon, è stato una sorpresa, in negativo, per tutti i fan e il team di sviluppo.

Non si può dire che EA e DICE non abbiano provato in tutti i modi a tenere in vita il gioco, fornendo al titolo una manciata di nuovi contenuti che avrebbero potuto ridare una spinta.

Con una nuova stagione arrivata da pochissimo all’interno del gioco, DICE commenta il supporto dato dal gioco e il suo stato.

Come riporta Insider Gaming, DICE ora ritiene che sia stato fatto abbastanza lavoro su Battlefield 2042 che sembra essersi ripreso.

I numeri sono in aumento e c’è un’atmosfera sempre più positiva nella community. Una positività che è diffusa anche nei membri senior del team di DICE come Ryan McArthur, produttore, che ha commentato lo stato del gioco:

«Abbiamo il gioco e la qualità in un punto in cui il team vuole portare più giocatori… Ci siamo. Penso che sia un buon punto per noi.»

Nella stessa intervista rilasciata a PC Gamer, un altro membro senior del team, Alexia Christofi, ha evidenziato il lavoro svolto da DICE per soddisfare la community:

«Siamo davvero ansiosi di ricevere questo feedback ora e riconoscere che i nostri giocatori sono quelli che amano Battlefield, hanno sempre amato Battlefield e c’è molto che possiamo imparare da loro»

Insomma, che stia davvero arrivando il momento del ritorno di fiamma di Battlefield 2042?

Secondo Vince Zampella, ex-Respawn Entertainment e responsabile del franchise, lo shooter è stato troppo ambizioso e per questo non è riuscito a raggiungere il risultato sperato.

In un momento in cui potrebbe avere una nuova notorietà, perché lo shooter è disponibile all’interno della selezione di giochi gratis di Xbox Game Pass.