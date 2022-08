Battlefield 2042 rinuncia alla rivoluzione dopo il flop: i fan hanno “vinto”

Battlefield 2042 aveva annunciato con orgoglio che avrebbe abbandonato il vecchio sistema delle classi per passare ai specialisti: l’idea era quella di offrire un loadout più flessibile, senza le restrizioni imposte dal gameplay tradizionale della serie.

Tuttavia, i cambiamenti non sono stati accolti con entusiasmo dalla community, che ha più volte sottolineato di preferire i precedenti sistemi visti all’interno dei precedenti capitoli della serie: dopo quasi un anno dal lancio ufficiale, sembra che i fan abbiano vinto questa personale battaglia e che le loro preghiere stiano per venire esaudite (se volete dargli una chance, trovate Battlefield 2042 in offerta su Amazon).

Mentre ormai il team principale ha già iniziato a pensare a quello che sarà il prossimo capitolo della serie dopo il flop, DICE ha deciso di giocarsi quella che sembra essere la sua ultima carta, probabilmente anche in preparazione del nuovo episodio di Battlefield e rinunciando a quella che è stata una vera rivoluzione per il gameplay.

L’ultimo aggiornamento degli sviluppatori pubblicato sul blog ufficiale sottolinea infatti di aver preso in seria considerazione i feedback degli utenti per tornare all’amato sistema delle classi, abbandonando così una volta e per tutte le meccaniche degli specialisti.

DICE ha infatti annunciato un rework totale della selezione dei personaggi, che adesso torneranno a essere divisi in 4 classi — Assault, Support, Engineer e Recon — con l’obiettivo di definire meglio il ruolo in partita degli utenti.

Questo significa che saranno rivisti tutti i gadget e le armi equipaggiabili, limitando le possibilità di personalizzazione e assicurando che ci siano identità più definite, pur non abbandonando interamente gli eroi veri e propri.

Tutte le novità dedicate alle classi e agli specialisti arriveranno nel corso della Stagione 3, prevista entro la fine dell’anno: non resta che attendere di scoprire se i fan saranno pronti a dare nuovamente una chance all’ambizioso sparatutto in prima persona, che non è riuscito ad ottenere neanche lontanamente il successo sperato.

Non è la prima volta che il team di sviluppo è stato costretto a fare marcia indietro sulle novità non gradite: qualche mese fa è stata infatti annunciata la fine di una feature mai utilizzata dal pubblico.

Considerando che Battlefield 2042 è stato la “causa” della fine di Mirror’s Edge e di tutti gli altri giochi DICE, non sarà facile placare la rabbia di buona parte della community, ma questo potrebbe essere un primo passo verso la realizzazione del gioco che i fan avrebbero voluto.