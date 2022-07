Battlefield 2042 è un flop: EA si prepara al nuovo capitolo (e ci sarà un grande ritorno)

Il lancio di Battlefield 2042 è stato decisamente deludente per EA e DICE: l’ultimo ambizioso capitolo sparatutto non è infatti riuscito a conquistare i fan, al punto che il publisher starebbe già pensando a come realizzare il prossimo episodio.

Trattandosi di un capitolo esclusivamente multiplayer, l’abbandono in massa della community sperimentato negli ultimi mesi ha infatti messo a serio rischio il futuro di questo sparatutto, nonostante gli sviluppatori stiano continuando ad aggiornarlo (se volete dargli una chance, potete acquistarlo a meno di 30 euro su Amazon).

Le prime indiscrezioni avevano però sottolineato come lo staff di Battlefield 2042 sia ormai quasi «scheletrico», il che rappresenterebbe un forte indizio su come il publisher potrebbe aver ormai rinunciato a provare a salvarlo.

Come riportato da Game Rant, un’ulteriore conferma è arrivata da una nuova offerta di lavoro pubblicata da EA, alla ricerca di nuovo staff per Battlefield Seattle Studio, un team che si occuperà di supportare i prossimi capitoli del franchise che, a quanto sembra, torneranno a proporre apprezzate campagne in single player.

In particolare, l’offerta di lavoro sottolinea che il publisher è alla ricerca di un nuovo Design Director, che dovrà occuparsi di realizzare «una delle migliori campagne single player»: in altre parole, sembra proprio che i prossimi capitoli torneranno ad offrire contenuti anche slegati dal multiplayer online.

ICYMI: According to a job listing by EA, Marcus Lehto's Seattle studio is looking for a Design Director to manage the design team & design vision of a "new #Battlefield single player campaign experience" while embracing "the core tenets" of the franchise https://t.co/iqKW84dpKQ. pic.twitter.com/UEZdHVVvaW

— Battlefield Bulletin (@BFBulletin) June 27, 2022