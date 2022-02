Battlefield 2042 non trova pace: l’update è stato rinviato

Battlefield 2042 è uno di quei titoli che a quanto pare non riesce proprio a uscire fuori da un tunnel che gli ha impedito di avere il successo che sperava, sin dal giorno del lancio.

Il titolo DICE, diretto rivale di Call of Duty Vanguard, è stato purtroppo gambizzato da problemi tecnici di ogni genere, oltre che da una pessima risposta da parte della community.

Del resto, in riunione degli azionisti Electronic Arts stessa ha dovuto ammettere che il suo Battlefield 2042 è purtroppo una delusione.

Ciò nonostante, EA sembra molto fiduciosa sul futuro del gioco, tanto che ha promesso che il titolo migliorerà col passare dei mesi. Ora, però, arriva un’altra piccola doccia fredda ed è relativa al rilascio del prossimo, importante aggiornamento previsto per l’FPS in questione.

Come riportato anche dai colleghi di PSU, Ripple Effect Studios ha annunciato che l’aggiornamento 3.3 di Battlefield 2042 è stato posticipato a marzo, dopo essere stato originariamente fissato per questo mese.

«Il nostro prossimo aggiornamento, dopo l’hotfix di oggi, uscirà all’inizio di marzo. Questo è senza dubbio un cambiamento rispetto al nostro ultimo messaggio consegnato a voi sul rilascio previsto», si legge nel post social originale.

E ancora: «Il tempo extra ci aiuterà a garantire il miglioramento della qualità dei nostri aggiornamenti e a includere ulteriori modifiche.»

Our next Update after todays Hotfix will now roll out in early March. This is a change from our last messaging to you all on it's intended release.

The extra time will help to ensure we improve the quality of our Updates, and include additional changes.https://t.co/WoeHvOludK

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) February 3, 2022