Battlefield 2042 diventa un free-to-play? EA sarebbe “molto delusa”

Alla luce degli ultimi sviluppi, è ormai evidente come Battlefield 2042 non sia riuscito a conquistare il consenso di pubblico e critica, dimostrandosi con il passare dei giorni un’occasione mancata.

L’ultimo capitolo della saga era particolarmente atteso per via della popolarità del brand, ma i problemi presenti soprattutto durante il lancio di Battlefield 2042 hanno fatto sì che i giocatori prendessero la decisione di abbandonarlo.

I problemi legati alle performance e al calo di utenza sono stati talmente elevati che perfino i cheater hanno deciso che supportarlo non valesse più la pena, interrompendo la produzione dei tool per imbrogliare.

E se perfino Battlefield 1 sta riuscendo a battere in popolarità l’ultimo capitolo, appare molto evidente che qualcosa deve essere decisamente andato storto.

Stando alle ultime informazioni riportate dal giornalista e insider Tom Henderson (via Screen Rant), pare esserne convinta anche la stessa EA, che alla luce degli ultimi dati starebbe valutando la migliore strategia per procedere.

Sembrerebbe infatti che Electronic Arts si sia detta «molto delusa» dalle performance ottenute da Battlefield 2042: adesso il publisher sta prendendo in seria considerazione molte opzioni, tra le quali ci sarebbe anche l’ipotesi di trasformarlo in un free-to-play.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022