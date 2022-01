Quali sono i giochi PS5 e PS4 più scaricati del 2021? Ecco la classifica di PS Store

Il 2021 è stato l’anno che ha consacrato maggiormente il mercato delle copie digitali: i negozi online come l’iconico PlayStation Store hanno infatti ottenuto ottimi risultati, dimostrando di essere costantemente in crescita.

Durante lo scorso anno i giocatori hanno potuto anche iniziare a godersi le prime grandi esclusive PS5, come Ratchet & Clank Rift Apart, nonostante sia ancora difficile per diversi utenti riuscire ad acquistare una console next-gen.

Dopo aver deciso di regalare un gioco gratis, che però sarà ancora riscattabile solo fino ad oggi, PlayStation Store ha oggi deciso di svelare quali sono stati i giochi PS5 e PS4 più scaricati del 2021, come ulteriore modo per celebrare l’inizio del 2022.

Le classifiche sono state pubblicate direttamente sul PlayStation Blog ufficiale e tengono conto di tutti i videogiochi PS5 e PS4, ma con speciali classifiche riservate anche ai videogiochi PlayStation VR e i free-to-play.

Grazie al comunicato ufficiale arrivato direttamente da PS Store abbiamo dunque la possibilità di scoprire quali sono stati i titoli più popolari nel mercato europeo, con un elenco che è in grado di riservare anche qualche interessante sorpresa.

PS5: i giochi più scaricati del 2021

Di seguito troverete la classifica ufficiale dei giochi PS5 più scaricati del 2021 su PlayStation Store per il territorio europeo:

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits FAR CRY 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla F1 2021 Resident Evil Village NBA 2K22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Diablo II: Resurrected DEATHLOOP Mortal Kombat 11

La serie calcistica FIFA si è confermata dunque una delle IP di maggior successo disponibili su console PlayStation, conquistando ben due dei gradini più alti del podio.

Call of Duty Vanguard ottiene invece un eccellente secondo posto, mentre per vedere la prima esclusiva Sony bisogna aspettare il quarto posto, meritatamente conquistato da Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Per il panorama indie possono inoltre essere pienamente soddisfatti Among Us e Kena Bridge of Spirits, che si sono piazzati al sesto e al settimo posto dietro l’attesissimo Battlefield 2042.

PS4: i giochi più scaricati del 2021

Dopo aver analizzato i titoli più apprezzati in versione digitale per la console next-gen, è arrivato dunque il momento di scoprire quali sono stati i giochi più scaricati del 2021 su PS4:

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest Fall Guys: Ultimate Knockout Gran Turismo Sport ARK: Survival Evolved Need for Speed Heat NBA 2K21 Gang Beasts TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE eFootball PES 2021 SEASON UPDATE Among Us Assassin’s Creed Valhalla

Ancora una volta è stato dunque FIFA 22 a trionfare nella classifica, ma la medaglia d’argento spetta a Grand Theft Auto V, il capolavoro di Rockstar Games contro cui spesso la serie di EA Sports si ritrova a dover «combattere» nella classifica dei giochi più venduti.

Anche Minecraft ha confermato di essere ancora un enorme fenomeno videoludico, conquistandosi la medaglia di bronzo. Per le esclusive di casa Sony l’unico titolo che è riuscito a farsi notare è stato sorprendentemente Gran Turismo Sport, al dodicesimo posto in graduatoria.

Per quanto riguarda invece i giochi disponibili su PlayStation VR, la classifica è stata dominata da Beat Saber, seguito subito dopo da Job Simulator e SUPERHOT VR.

Tra i giochi free-to-play il 2021 ha visto trionfare Fortnite, mentre le medaglie d’argento e di bronzo sono andate rispettivamente a Rocket League e Call of Duty Warzone. Genshin Impact si è invece dovuto «accontentare» del quinto posto, classificandosi subito dopo eFootball 2022.

Se c’è un dato che emerge dalle classifiche ufficiali dei giochi più scaricati su PS5 e PS4, è che nonostante i suoi problemi Battlefield 2042 è stato uno dei giochi più venduti sulla console next-gen, grazie al suo quinto posto in graduatoria.

A questo punto non resta che godersi il nuovo anno e scoprire in che modo cambierà la classifica dopo le nuove uscite, sperando che diventi presto possibile riuscire ad acquistare un maggior numero di PS5: nel frattempo, Sony sta reagendo alla carenza di scorte producendo più PS4.