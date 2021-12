Battlefield 2042 corre ai ripari: il nuovo aggiornamento risolve oltre 150 bug

La situazione post-lancio di Battlefield 2042 stava ormai raggiungendo livelli critici: il malcontento della community per lo stato al lancio dell’ultimo sparatutto di EA e DICE non è infatti passato inosservato.

Gli autori di Battlefield 2042 avevano ammesso di essere consapevoli dei problemi, promettendo una serie di nuovi aggiornamenti per provare a sistemare le cose: se le prime patch sono già state rilasciate negli scorsi giorni, oggi è arrivato a sorpresa il momento dell’aggiornamento numero 3, quello considerato il più importante dai suoi autori.

DICE aveva infatti dichiarato che questo update sarebbe arrivato a inizio dicembre: la promessa è stata decisamente mantenuta, dato che l’aggiornamento sarà reso disponibile a partire da oggi.

È plausibile pensare che gli sviluppatori volessero correre ai ripari il prima possibile, per evitare di disperdere la propria playerbase: dopo sole due settimane dal lancio c’è stato infatti un crollo del 60% dei giocatori molto preoccupante.

Come riportato da Game Rant, gli sviluppatori hanno promesso che questo sarà il più grande aggiornamento di sempre, con tantissimi bugfix e miglioramenti QOL richiesti dai fan.

I giocatori di Battlefield 2042 potranno adesso divertirsi con le missioni settimanali e con tante novità introdotte su Battlefield Portal, che consentiranno di creare mappe ancora più uniche e originali.

Tomorrow Update #3 for #Battlefield2042 goes live across all platforms at 08:00 UTC ✅

It's our biggest update yet, with plenty of fixes, improvements and QoL enhancements ️

No downtime is expected. We'll keep you updated during rollout

Update Notes: https://t.co/3d7zHSy40w pic.twitter.com/2tEY4Wypgc

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 1, 2021