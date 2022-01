Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è Battlefield 2042

Dopo aver salutato ufficialmente le vacanze invernali, Xbox ha deciso di celebrare il 2022 proponendo a tutti i suoi abbonati i primi giochi gratis per il fine settimana del nuovo anno, rinnovando nuovamente gli «eventi di giornate di gioco gratuito».

I Free Play Days sono un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti in possesso di un’iscrizione attiva a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e consente di giocare senza costi aggiuntivi ad alcuni titoli selezionati da Microsoft per tutto il fine settimana.

I giocatori della console della casa di Redmond, che già da oggi hanno avuto la possibilità di approfittare di incredibili giochi gratis come Mass Effect Legendary Edition, potranno dunque continuare a divertirsi per un periodo limitato con altri grandi titoli.

I nuovi giochi gratis del fine settimana di Xbox sono infatti Battlefield 2042, disponibile sia su Xbox Series X|S che su Xbox One, The Sinking City e Star Renegades: una selezione sicuramente interessante che farà le gioie degli amanti del single player e delle partite online.

Battlefield 2042 non ha certamente bisogno di presentazioni: è l’ultimo capitolo futuristico della popolare saga sparatutto in prima persona di EA e DICE, che offrirà a tutti gli utenti la possibilità di affrontare battaglie su vasta scala senza precedenti.

Gli altri due titoli sono invece dedicati a chi preferisce giocare in solitaria: The Sinking City è un’avventura investigativa ispirata alle popolari opere di H.P. Lovecraft, dove sarà possibile ottenere finali differenti in base alle nostre scelte ed affrontare creature paurose con un arsenale proveniente direttamente dagli anni ’20.

Star Renegades è invece un GDR strategico rogue-lite, il cui gameplay tattico composto da interruzioni, contromosse e combo dovrà essere padroneggiato al meglio per poter sconfiggere avversari particolarmente ostici.

Di seguito troverete i link per poter iniziare a scaricare fin da subito i nuovi giochi gratis Xbox del fine settimana, a patto di essere naturalmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate:

Vi ricordiamo naturalmente che a partire dalla prossima settimana i giochi non saranno più disponibili, ma se sceglierete di acquistarli sarete in grado di mantenere tutti i vostri progressi.

Gli abbonati a Game Pass potranno presto approfittare di tanti nuovi giochi disponibili fin dal lancio: tra questi ci sarà gratis anche Rainbow Six Extraction, l’atteso titolo multiplayer di Ubisoft.

Contemporaneamente, è arrivata anche la notizia che l’abbonamento Ubisoft+ affiancherà Xbox Game Pass nella console di casa Microsoft, ma per il momento non sarà incluso nel popolare servizio.