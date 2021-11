Batman Arkham, spuntano gli artwork del sequel (ma c’è una brutta notizia)

Dopo il successo ottenuto da Batman Arkham Knight, gli appassionati del Cavaliere Oscuro hanno atteso a lungo notizie riguardanti un futuro nuovo capitolo della saga che, purtroppo, non è ancora arrivato.

Da tanto tempo infatti si vociferava che WB Games Montreal fosse al lavoro su un nuovo episodio di Batman Arkham, che a quanto pare avrebbe visto protagonista Damian Wayne insieme al leggendario Bruce.

Oggi il team è invece al lavoro su Gotham Knights, l’ambizioso capitolo ambientato in un mondo dove Batman non c’è più.

Nonostante non sia ancora arrivata una data di lancio ufficiale, sarebbe già emersa la finestra di lancio grazie a nuove concept art diffuse in rete.

Come segnalato prontamente dagli attenti utenti di ResetEra, alcuni fan sono riusciti a scovare online le concept art di quello che avrebbe dovuto essere il prossimo capitolo della serie, che sarebbe stato cancellato.

Da quanto emerge nelle prime immagini, Damian Wayne avrebbe indossato un nuovo costume molto vicino a quello ammirato nella serie Batman Beyond, con un nero più acceso e iconici simboli rossi.

Proprio quell’universo probabilmente sarebbe stata l’ispirazione del nuovo capitolo, dato che tra i concept art è possibile vedere anche un Bruce Wayne nei panni di Batman, ma visibilmente molto più invecchiato.

Tra le diverse immagini, che potrete osservare qui sotto, è inoltre possibile ammirare due diverse versioni della motocicletta utilizzata dai Batman, il che sembrerebbe suggerire che sarebbe stato possibile utilizzare entrambi i personaggi.

"Project Sabbath", a canceled Damian Wayne Batman game at WB Games Montreal, apparently has another wave of concept art revealed – this time by concept artist Goran Bukvic. The images match how the game was first described years ago.

Credit to Reddit user thebananapeeler2. pic.twitter.com/TelAZeMVMj

— The Arkham Channel (@ArkhamChannel) November 9, 2021