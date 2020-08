Baldur’s Gate 3: volete la lingua italiana? Non al lancio

Il 18 agosto scorso, in occasione del Panel From Hell, gli sviluppatori di Larian Studios hanno finalmente ufficializzato che Baldur’s Gate 3 sarà rilasciato in Accesso Anticipato a partire dal 30 settembre prossimo.

I giocatori potranno quindi presto mettere le mani sul terzo capitolo della saga di giochi di ruolo, ispirata questa volta alla quinta edizione di Dungeons & Dragons.

La domanda è ora sorta spontanea: il nuovo Baldur’s Gate conterrà la lingua italiana? A quanto pare, la risposta è negativa, nonostante rimanga una luce alla fine del tunnel.

Attraverso il forum ufficiale dello sviluppatore, Larian ha reso noto che l’italiano non sarà fra le lingue supportate al lancio di Baldur’s Gate 3, senza escludere però un update in un prossimo futuro. Vale a dire che il nostro idioma potrebbe essere inserito nel gioco attraverso un aggiornamento scaricabile rilasciato successivamente.

Ecco infatti il post rilasciato da Raze:

Sfortunatamente mi sbagliavo, l’italiano non sarà una delle lingue incluse inizialmente. Potrebbero però essere aggiunte ulteriori localizzazioni dopo il rilascio del gioco; il testo è in fase di scrittura e revisione (con quasi 46mila righe di dialogo pianificate), ci sono limiti al numero di traduzioni che possono essere gestite allo stesso tempo.

Insomma, sembra che l’enorme mole di lavoro legata ai dialoghi presenti nel gioco abbia inevitabilmente impedito agli sviluppatori di includere la lingua italiana nel nuovo capitolo della saga. Vi terremo in ogni caso aggiornati non appena ne sapremo di più.

Pochi giorni fa, la pagina Steam ufficiale di BG3 ha pubblicato i requisiti minimi e raccomandati per poter giocare tranquillamente la versione PC del nuovo capitolo della serie (trovate i dettagli a questo indirizzo).

Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo anche alla nostra video anteprima che trovate sulle pagine di SpazioGames, oltre all’intervista esclusiva al Senior Editor di Larian, Adam Smith.

Baldur’s Gate 3 sarà reso disponibile in Early Access su PC e Google Stadia dal 30 settembre 2020.