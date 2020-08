Baldur’s Gate 3, rivelata la data di uscita in Early Access!

Lo scorso 4 agosto, il team Larian Studios – grazie a un tweet pubblicato sul loro account ufficiale – hanno reso noto che l’atteso Baldur’s Gate 3 non sarebbe riuscito ad arrivare in Early Access durante il mese di agosto di quest’anno, come annunciato in precedenza (e con grande disappunto da parte dei fan).

Il ritardo è dovuto anche e soprattutto all’emergenza sanitaria per il coronavirus, che ha inevitabilmente rallentato lo sviluppo di un enorme numero di videogames di un certo peso.

Ora, in occasione del Panel From Hell tenutosi durante la giornata di oggi, il team ha finalmente rivelato la data di uscita del gioco in Accesso Anticipato.

Baldur’s Gate 3 sarà reso disponibile – sperando non ci siano ulteriori ritardi in corsa – in Early Access dal 30 settembre 2020. Non manca quindi troppo tempo prima di poter provare con mano il titolo, sebbene la data di uscita del prodotto finale si prospetta ancora piuttosto lontana.

Il gioco toccherà anche le regole e l’ambientazione di Discesa nell’Avernus (con demoni e diavoli), la nuova avventura di Dungeons & Dragons disponibile dal mese di marzo anche in italiano grazie ad Asmodee e Wizards of the Coast.

Vi ricordiamo che lo scorso febbraio di quest’anno siamo volati a Parigi per vedere il gioco coi nostri occhi: nella video anteprima del titolo che trovate ovviamente su SpazioGames, oltre all’intervista esclusiva al Senior Editor di Larian, Adam Smith, vi abbiamo anticipato tutto ciò che ci ha convinti del terzo capitolo dedicato alla saga di giochi di ruolo fantasy più famosa di sempre.

Ma non solo: Michael Douse, Director of Publishing di Larian, ha di recente messo in guardia la community sui finti pre-order del titolo apparsi su un gran numero di siti online.