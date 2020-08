Baldur’s Gate 3 PC, i requisiti di sistema non sono male

Durante la giornata di ieri, 18 agosto, in occasione del Panel From Hell gli sviluppatori di Larian Studios hanno confermato che Baldur’s Gate 3 sarà (finalmente) reso disponibile in Early Access dal 30 settembre 2020.

Tra poco più di un mese potremo provare con mano il gioco, sebbene della data di uscita del prodotto finale non vi sia ancora traccia.

Nel frattempo, la pagina Steam ufficiale del gioco ha pubblicato i requisiti minimi e raccomandati per poter giocare in tutta serenità la versione PC del nuovo capitolo della saga fantasy basato sulle regole della quinta edizione di D&D.

Eccoli, poco più in basso:

REQUISITI MINIMI

OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processor: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X DirectX: Version 11

Version 11 Storage: 70 GB available space

REQUISITI RACCOMANDATI

OS: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Processor: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Memory: 16 GB RAM

16 GB RAM Graphics: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580 DirectX: Version 11

Version 11 Storage: 70 GB available space

Da ciò che leggiamo, non si tratta di impostazioni proibitive, ragion per cui non sarà necessario dover “pompare” il nostro personal computer per poter giocare Baldur’s Gate 3 in assoluta scioltezza e tranquillità.

A Parigi abbiamo avuto modo vedere il gioco in anteprima, tanto che nella nostra video anteprima che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames vi raccontiamo com’è andata. Ma non solo: grazie all’intervista esclusiva al Senior Editor di Larian, Adam Smith, abbiamo carpito un gran numero di informazioni sul terzo capitolo dedicato alla saga di giochi di ruolo fantasy più conosciuta al mondo.

Baldur’s Gate 3 sarà reso disponibile in Early Access – salvo ulteriori ritardi in corsa – su PC e Google Stadia dal 30 settembre prossimo.