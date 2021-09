Baldo, disponibile il nuovo aggiornamento: ecco cosa cambia

La tumultuosa avventura di Baldo, il discusso gioco di ruolo italiano, continua attraverso dei nuovi aggiornamenti che puntano a migliorare l’esperienza di gioco.

Come sapete il titolo, che è ispirato a videogiochi classici come The Legend of Zelda: Link’s Awakening, è stato funestato al lancio da una serie di problemi non indifferenti.

L’annuncio aveva conquistato un po’ tutti, perché le premesse erano quelle di un’avventura veramente di grande respiro.

Ma il team si è dovuto subito mettere al riparo e lavorare a delle patch, pochi giorni dopo il lancio.

La nuova patch, chiamata hotfix 2, punta a migliorare la versione Nintendo Switch di Baldo, quella che ad oggi presenta più problemi.

Sulla console ibrida di Nintendo, infatti, il titolo di NAPS è risultato essere la versione meno performante di tutte, e quella su cui sono emersi i maggiori intoppi.

Oltre storture di natura tecnica, su Switch molti utenti si sono lamentati della sparizione di cuori, oggetti, ed altri bug invalidanti per l’avventura.

Ma il team ha pubblicato le note di questo veloce hotfix che, se tutto va bene, dovrebbe eliminare alcuni dei problemi più spinosi.

La comunicazione è arrivata tramite il profilo Twitter ufficiale, ed ecco le modifiche che verranno introdotte:

Tutti i bug e glitch rimanenti sono stati rimossi

I cuori persi verranno ripristinati, monete e sfere verranno consegnate per ogni cuore perso

Speriamo che Baldo possa finalmente mostrarsi in tutto il suo splendore, che al momento è parzialmente oscurato come vi raccontavamo nella recensione.

