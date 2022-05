Avowed potrebbe essere vera next-gen, con Unreal Engine 5

Nel 2020 Obsidian Entertainment aveva annunciato il suo grande progetto, un RPG ambizioso e complesso: Avowed.

Del gioco non sappiamo praticamente nulla, nonostante si sappia della sua esistenza da ormai un paio di anni.

A parte un teaser trailer, il progetto della talentuosa software house parte degli Xbox Game Studios è avvolto da una nuvola di mistero, e in molti muoiono dalla voglia di saperne di più.

Stando ad alcune indiscrezioni però, Avowed dovrebbe essere addirittura più grande di Skyrim (che potete acquistare su Amazon a prezzo scontato), con una mappa piena di città e punti di interesse.

Alcuni potrebbero anche sperare di ottenere delle novità sul gioco durante prossimo Xbox e Bethesda Showcase che si svolgerà a giugno, ma nel frattempo quello che sappiamo è un indizio sul motore grafico che utilizzerà.

Come notato da IdleSloth84 con un post su Twitter, il programmatore di Obsidian Paul Miller ha aggiornato la sua pagina LinkedIn dando maggiori dettagli del suo ruolo nello studio (via TheGamer).

Nel suo profilo troviamo quindi la frase: «responsabile del miglioramento dell’esperienza di Unreal Editor 4/5 via plugin».

Nonostante si parli anche di UE4, nella dicitura è chiaro il riferimento al motore Unreal Engine 5, che probabilmente è quello usato con il loro prossimo gioco Avowed.

Looks like Obsidian is using Unreal Engine 5 for The Outer Worlds 2 and Avowed

Obsidian have open new core tools group, with 9 tools engineer work on technology used by all the game teams.

Source:https://t.co/Un5gM4vH0Q

Credit to GING-SAMA for the find pic.twitter.com/IL0aKAJzQi

— Idle Sloth (@IdleSloth84) January 3, 2022