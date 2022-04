Auron da Final Fantasy X così splendido non lo avete mai visto

Final Fantasy X è uno dei capitoli della serie più amati di sempre, tanto che ancora oggi un nutrito gruppo di fan sembra volerlo omaggiare con costanza.

Disponibile anche su Nintendo Switch insieme a X2 (lo trovate su Amazon a prezzo davvero basso), l’avventura di Tidus è tuttora una delle più apprezzate di sempre.

Rende bene l’idea dell’impatto del gioco la volontà di Square Enix di realizzare nientemeno che un Final Fantasy X-3, per il quale sarebbe già pronta una sceneggiatura.

Ora, però, come riportato su Reddit qualcuno ha deciso di omaggiare uno dei personaggi più carismatici del gioco, ossia il celebre Auron.

Il bravissimo artista di nome TylorHepnerArt ha infatti realizzato un’opera che definire grandiosa è poco, dedicata proprio all’ex templare di Yevon, guardiano del grande invocatore Braska.

L’artwork, visionabile poco sopra, è così dettagliato che a una prima occhiata sembra una vera e propria immagine promozionale ufficiale diffusa da Square Enix.

Ovviamente, lo splendore dell’illustrazione è tutta nei dettagli: sia il vestito di Auron che i riflessi sulla spada sono realmente sorprendenti, tradendo una cura e un’attenzione che hanno davvero dell’incredibile.

Inutile dire che i commenti nel post Reddit ufficiale sono tutti pressoché entusiastici, tanto che non è da escludere che TylorHepnerArt possa presto fare il bis, accrescendo il suo portfolio di opere d’arte.

Già a febbraio un artista particolarmente legato a Final Fantasy X ha dato vita a una vera e propria opera d’arte incentrata su Tidus e Yuna.

Restando in tema, un fan ha addirittura “trasformato” Final Fantasy X in un gioco next-gen, tanto da far capire – ancora una volta, a dire il vero – il livello di apprezzamento verso l’opera in questione, divenuta con gli anni un vero cult immortale.

Ma non solo: siete a conoscenza del fatto che, inizialmente, Square aveva pensato che Tidus avrebbe dovuto essere nientemeno che un idraulico?