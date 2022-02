Tidus e Yuna da Final Fantasy X, così, non li avete mai visti

Sono trascorsi oltre 20 anni dal lancio di Final Fantasy X, capitolo molto amato dai fan a tantissimo tempo dall’uscita originale.

Disponibile anche su Nintendo Switch insieme al sequel chiamato X-2, l’avventura di Tidus è tuttora una delle più apprezzate per quanto riguarda il brand Square Enix.

Del resto, c’è chi lo ha immaginato in salsa next-gen, per un risultato ancora oggi realmente sorprendente (e unico nel suo genere).

Senza contare che i fan, quasi all’unanimità e con ben poco disaccordo, lo hanno scelto come il miglior capitolo della serie dall’alba dei tempi. Ora, però, qualcuno ha deciso di omaggiare la love story tra Tidus e Yuna in un modo davvero unico.

Via Reddit, un artista particolarmente legato alla decima fantasia finale ha dato vita a una vera e propria opera d’arte incentrata sul gioco (per omaggiare la recente festa di San Valentino).

Il bravissimo Tylor Hepner ha infatti realizzato un dipinto in cui vengono raffigurati Yuna e Tidus insieme, un’immagine così bella ed evocativa da essere tranquillamente scambiata per un artwork ufficiale del gioco.

Trovate il sorprendente quadretto poco sotto, in tutto il suo splendore.

«Di tutti i personaggi di Final Fantasy che ho dipinto finora, il volto di Yuna è stato di gran lunga il più difficile da catturare» ha spiegato l’autore.

E ancora: «Ho voluto riprodurre il suo bellissimo aspetto dalle scene di FFX il più possibile, pur creando qualcosa di unico.»

Se ricordate il decimo episodio con piacere, potreste non essere proprio felicissimi di sapere che il protagonista, invece di un abile giocatore di Blitzball, ha rischiato di essere un idraulico.

Ma non solo: Final Fantasy X è così amato che c’è ancora qualche fan che continua a frequentare le terre di Spira con l’obiettivo di scoprire tanti segreti nascosti.

Per concludere, avete visto che un giocatore temerario ha trovato un modo per superare la sfida dello schivare i 200 fulmini per ottenere l’arma speciale di Lulu in un modo davvero unico?