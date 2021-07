Final Fantasy X-3 si fa davvero? La sceneggiatura è già pronta

Final Fantasy X-3 è da tempo uno dei titoli più chiacchierati e desiderati dai fan, che vorrebbero vedere continuare la storia di Tidus e Yuna con un nuovo capitolo.

Il possibile arrivo di un sequel di Final Fantasy X e X-2 non è mai stato escluso nemmeno da Square Enix stessa, che ha recentemente riacceso le speranze dei fan: il progetto potrebbe farsi per davvero.

Già qualche anno fa Square Enix aveva deciso di non chiudere definitivamente le porte al sequel, sottolineando che se mai venisse realizzato si tratterebbe di un lavoro enorme.

Perfino lo scenario writer Kazushige Nojima aveva anch’esso dichiarato pubblicamente che prima o poi gli sarebbe piaciuto vedere un sequel ufficiale.

In un’intervista rilasciata a Famitsu, riportata sul noto forum videoludico ResetEra, il director Tetsuya Nomura ha svelato che Nojima adesso avrebbe già mosso i primi passi per gli eventuali lavori su Final Fantasy X-3.

Il writer a quanto ha già realizzato una sceneggiatura iniziale per il sequel di Final Fantasy X e X-2, avendo quindi in mente un’idea generica su quella che dovrebbe essere la narrazione del terzo capitolo.

Questo però non significa che il titolo arriverà presto, in quanto gli sforzi di Square Enix, al momento, sarebbero concentrati principalmente sul completamento di Final Fantasy 7 Remake.

Tetsuya Nomura told Famitsu that Nojima has written a rough outline of what Final Fantasy X-3 could look like

Toriyama adds that the chance of it happening are "not 0" but FF7R is the focus for nowhttps://t.co/pgAcshenoN pic.twitter.com/O5UmjstunV

— Nibel (@Nibellion) July 14, 2021