Assassin’s Creed Valhalla, update 1.5.0 disponibile: ecco cosa cambia

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo episodio della serie targata Ubisoft con protagonisti gli assassini più famosi di sempre, ha ricevuto da poco il nuovo e atteso update.

Quella di Eivor è un’avventura che non vuole saperne di volersi fermare, grazie all’aggiunta di contenuti e patch di vario tipo.

Dopotutto, Valhalla è un successo davvero inaudito per il publisher d’oltralpe, facendo registrare di recente incassi realmente sorprendenti.

Senza contare anche che nel weekend sarà possibile provare il gioco in maniera completamente gratuita, tanto per gradire nei confronti dei giocatori più indecisi che non hanno ancora avuto modo di mettere mano al gioco.

Come riportato anche dai colleghi Push Square, Valhalla ha appena ricevuto l’update 1.05, come anticipato nelle scorse ore.

Il nuovo aggiornamento prepara il gioco all’arrivo della nuova espansione chiamata L’Alba di Ragnarok, oltre ad aggiungere e limare molte delle meccaniche stealth presenti nel titolo (ad esempio, una migliore reazione da parte della IA di avversari umani e della fauna presente).

Cosa più importante è stata aggiunta anche la modalità di difficoltà extra Saga, grazie alla quale potete giocare senza dovervi preoccupare delle sfide della furtività e del combattimento.

Tornando al discorso legato allo stealth, il giocatore avrà ora più tempo per eseguire azioni quando si viene scoperti, sia per quanto riguarda gli assassinii che molto altro ancora.

Infine, l’aggiornamento 1.5.0 modifica i danni subiti e inflitti da Eivor, oltre a migliorare l’apporto di salute delle razioni curative, la rigenerazione dell’adrenalina e la salute dei nemici.

Tutte le altre novità le trovate nel changelog completo, visionabile tranquillamente a questo indirizzo.

La prossima espansione di Valhalla, L’Alba di Ragnarok, è prevista a partire dal 10 marzo 2022, quindi tenetevi pronti.

Nell’attesa, sono da poco arrivati alcuni commenti ufficiali per quanto riguarda Assassin’s Creed Rift, lo spin-off di Valhalla dedicato a Basim.

Infine, date una letta anche alla nostra classifica dei migliori – e peggiori – capitoli del franchise, per non farvi mancare proprio nulla.