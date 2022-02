Assassin’s Creed Valhalla gratis tra pochi giorni e tante novità in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga, a quanto pare riceverà a breve un gran quantitativo di contenuti anche gratis.

Assassin’s Creed Valhalla sta infatti per ricevere L’Alba di Ragnarok, la grandiosa espansione atta ad aumentare a ancora di più l’esperienza targata Ubisoft.

Cosa ne pensiamo del nuovo DLC ve lo abbiamo del resto raccontato anche nella nostra recente anteprima pubblicata ovviamente su queste stesse pagine.

Ora, come riportato attraverso i canali social della compagnia, sono state svelate le novità in arrivo nei prossimi mesi del 2022.

Come prima cosa, il 22 febbraio sarà il turno della patch 1.5.0, i cui contenuti non sono ancora stati resi noti in veste ufficiale.

Ma non solo: dal 24 al 28 febbraio sarà inoltre il turno di un intero weekend di gioco gratuito, cosa questa che farà felici tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’avventura di Eivor.

Infine, è arrivata la conferma che il 10 marzo sarà il turno de L’Alba di Ragnarok, una conferma che evita così sgradite sorprese dovute a rinvii all’ultimo momento.

Time to dive back! Check out our first roadmap of 2022 for Assassin's Creed Valhalla

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases ️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

— Assassin's Creed (@assassinscreed) February 18, 2022