Assassin’s Creed Valhalla, Trofei misteriosi svelano il futuro di Eivor?

Con Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft non ha mai detto no a nuovi contenuti ed espansioni, alcune delle quali rilasciate anche di recente (e gratis).

L’avventura di Eivor non sembra essere arrivata ancora alla sua naturale conclusione, visto che il publisher d’oltralpe sembra avere ben chiari i piani per il futuro, un futuro che a quanto pare sarà davvero roseo.

Solo poche settimane fa Ubisoft ha pubblicato l’espansione Viking Age Discovery Tour di Assassin’s Creed Valhalla, una piccola – grande – chicca da non sottovalutare.

Senza contare che lo sviluppatore ha anche voluto sottolineare ai propri investitori che stanno per arrivare altre grandi novità per l’Anno 2 entro marzo 2022, mese in cui si chiuderà l’attuale anno fiscale.

Ora, sembra che una nuova serie di Trofei intitolati Tombs of the Fallen abbia suggerito che qualcosa di molto interessante è in arrivo per l’avventura vichinga di Ubisoft.

Da quello che è trapelato in queste ore, sembra infatti che il gioco riceverà presto non una, bensì tre cripte da conquistare (via PushSquare).

Una teoria è che queste cripte possano in qualche modo essere collegate alle Rune di Odino già presenti da tempo, assieme ad altri segreti ancora da scoprire.

Altri fan hanno suggerito che queste cripte misteriose potrebbero essere legate ad alcuni ex Assassini, in modo simile a quelle esplorate da Ezio Auditore in Assassin’s Creed 2.

Ma non solo: con molta probabilità si tratterà di un add-on gratuito, anche se ovviamente è sempre meglio attendere una conferma ufficiale da parte di Ubisoft.

A new set of trophies has been added to #AssassinsCreed Valhalla and it seems to involve an upcoming piece of content called "Tombs of the Fallen"!

Considering it involves at least three tombs to explore, could this be the official name for the Odin Runes dedicated content? pic.twitter.com/uSDIyAlx19

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) November 2, 2021