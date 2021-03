Assassin’s Creed Valhalla, torna Altair: come scaricare l’outfit gratis

Durante la giornata odierna, Ubisoft ha rilasciato il Title Update 1.2.0 per Assassin’s Creed Valhalla. Si tratta di un aggiornamento davvero ricco, in preparazione dell’inizio ufficiale della Festa di Ostara, il cui inizio è atteso dal 18 marzo prossimo.

Ora, la casa d’oltralpe ha deciso di fare un regalo decisamente gradito alla community, disponibile gratuitamente per il download all’interno dell’Animus Store. Tra i bonus, oltre a varie ricompense e opali, troviamo anche e soprattutto l’abito ufficiale di Altair, storico e indimenticato protagonista del primo capitolo della saga di Assassin’s Creed.

Poco sotto, il tweet ufficiale dal profilo del gioco pubblicato pochi minuti fa (con tanto di video):

Thank YOU for going above and beyond by helping shape Assassin’s Creed Valhalla for all players!

The Godly Reward community appreciation gift is now available for FREE in the Animus Store. 💫

🎁Altaïr's Outfit

🎁Yule Festival rewards

🎁300 Opals pic.twitter.com/4SgbDtLAIC

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 16, 2021