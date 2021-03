Assassin’s Creed: Valhalla aggiornamento 1.2 disponibile (ma i fan sono delusi e arrabbiati)

Durante la giornata di ieri, Ubisoft ha annunciato il Title Update 1.2.0 per Assassin’s Creed Valhalla, il quale sarebbe stato rilasciato oggi, 16 marzo 2021. Tra le varie caratteristiche aggiuntive, le preparazioni necessarie per la Festa di Ostara (evento disponibile solo a partire dal 18 marzo, quando verrà inaugurato in veste ufficiale).

Ma non solo: un’altra feature molto attesa è la cosiddetta funzione di modifica dell’aspetto nota come “trasmogrificazione”, in modo da creare anche abiti ed equipaggiamenti personalizzati (in perfetto stile MMO).A quanto pare, però, un gran numero di giocatori non sono assolutamente soddisfatti del modo in cui Ubisoft ha deciso di implementare questa opzione aggiuntiva in Valhalla.

Nel precedente Assassin’s Creed Odyssey, infatti, è possibile “trasmogare” il tuo equipaggiamento gratuitamente e direttamente dal menu dell’inventario. In Valhalla, invece, saremo chiamati a pagare 50 pezzi d’argento da consegnare ogni volta a Gunnar (a Ravensthorpe) per ogni pezzo che vorremo modificare.

La valuta d’argento è abbastanza facile da trovare in Valhalla, ma nel caso volessimo modificare un gran numero di equipaggiamenti, dovremo necessariamente vendere oggetti o giocare d’azzardo per poter accumulare un bel gruzzolo. Su Reddit (via IGN USA), alcuni giocatori hanno sottolineato che dopo aver saccheggiato e razziato varie zone della mappa, l’argento è molto più difficile da accumulare.

«50 pezzi di argento non sono pochi in questo gioco, fare soldi è una vera sfida, specie dopo aver razziato e saccheggiato tutto», ha dichiarato l’utente noto come Rick_The_Mullet_Man.

«Transmog era gratuito in Oddysey. Non c’era motivo per cui costasse 50 pezzi di argento ogni volta in Valhalla», ha aggiunto EmboarIsland. «So che è una quantità di preziosi non troppo elevata, ma il fatto che devo pensare consapevolmente a quanto spesso posso usare questa funzione è abbastanza ridicolo secondo me.»

Vale la pena notare che è anche possibile acquistare argento dal negozio in-game di Valhalla con soldi veri, cosa che non è passata inosservata alla comunità: «L’unico motivo per cui lo fanno è perché vogliono che più persone acquistino argento con soldi veri dal negozio Helix. Disgustoso», scrive everadvancing.

Staremo a vedere se Ubisoft deciderà di prendere provvedimenti in corsa, accontentando tutta quella (grande) fetta di giocatori piuttosto contrariata dalla novità legata all’update 1.2. Vi terremo aggiornati.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile dal 10 novembre scorso anche su console di nuova generazione, vale a dire PS5 e Xbox Series X|S.