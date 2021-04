Assassin’s Creed Valhalla, patch 1.2.1 online: ecco le novità

Come vi abbiamo anticipato prontamente durante la giornata di ieri, Ubisoft ha rilasciato oggi la nuova patch 1.2.1 per Assassin’s Creed Valhalla.

Tra le varie cose segnalate nelle scorse ore, l’aggiornamento aggiungerà tre skill al gioco oltre a varie correzioni di bug, in preparazione all’arrivo del DLC “L’Ira dei Druidi”, previsto per il prossimo mese di maggio.

L’aggiornamento 1.2.1 è disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Google Stadia e Amazon Luna.

Tra le novità, tre nuovi talenti tutti da provare sul campo. Eccoli di seguito:

Rabbia gelida : ignora l’interruzione dei colpi mentre si eseguono attacchi corpo a corpo in serie. L’effetto si ricarica dopo pochi secondi.

: ignora l’interruzione dei colpi mentre si eseguono attacchi corpo a corpo in serie. L’effetto si ricarica dopo pochi secondi. Occhio del Nord : previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi avversari mentre si mira con l’arco. L’effetto si ricarica dopo pochi secondi;

: previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi avversari mentre si mira con l’arco. L’effetto si ricarica dopo pochi secondi; Rabbia intensa: ignora l’interruzione dei colpi mentre esegui una parata o un successivo attacco speciale. L’effetto si ricarica dopo pochi secondi.

Ma non solo: sono stati anche risolti errori che impedivano di completare l’evento storia La scrofa veggente nel Cent, oltre a un errore per il quale diversi funghi Ovolo malefico non apparivano evidenziati.

Infine, è stato corretto il bug nella missione Senza un aldermanno, che impediva ai giocatori di completare la missione se avevano già raccolto la spilla prima di iniziare la quest, oltre a un errore per il quale tornando a Ravensthorpe ricominciava il dialogo introduttivo.

Tutte le modifiche incluse nell’update le trovate da ora, in lingua italiana, a questo indirizzo.

Ricordiamo anche che Ubisoft ha da poco rilasciato alcune opere secondarie atte ad espandere e ingigantire la mitologia della saga di Assassin’s Creed, tra cui romanzi, fumetti e manga.

Per chi invece attende al varco novità sul prossimo capitolo del franchise, da alcuni giorni sono apparse online anche le prime informazioni sul nuovo episodio della serie, in uscita (pare) nel 2022.