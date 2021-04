Assassin’s Creed Stories: Ubisoft espande la mitologia della saga

Ubisoft non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto per Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo del franchise uscito a novembre dello scorso anno.

Solo poche ore fa vi abbiamo infatti rivelato di un nuovo aggiornamento per ridurre il peso del gioco, oltre ai recenti hotfix lato server rilasciati pochi giorni fa.

A quanto pare, Ubisoft ha intenzione di espandere l’universo transmediale del franchise con tutta una serie di progetti che vanno da romanzi ispirati alla saga ad altrettanti fumetti ufficiali.

Un artwork di Assassin's Creed Chronicles: China.

Attraverso il sito ufficiale, si parla di adattamenti diretti basati sulle trame dei videogiochi (etichetta CLASSICS), alle nuove avventure che vedono protagonisti gli Assassini visti in alcuni capitoli videoludici (etichetta CHRONICLES), fino a nuove storie che permetteranno ai lettori di fare la conoscenza di personaggi mai visti prima ed esplorare periodi storici inediti (etichetta ORIGINALS).

Ogni libro promette di espandere la serie di nuove sfumature in grado di fare la gioia sia degli appassionati storici che di tutti coloro i quali decideranno solo ora di avvicinarsi alla saga.

La cosiddetta “Confraternita creativa” vede la presenza di artisti e autori in grado di ampliare il background della serie.

Da oggi, 21 aprile, sono infatti disponibili Assassin’s Creed Valhalla: Geirmund’s Saga, Assassin’s Creed: The Imperial Jade Seal (una collezione di dieci romanzi), Assassin’s Creed Fragments (una trilogia di romanzi Young Adult) e Assassin’s Creed: The Ming Storm (sequel delle avventure di Shao Jun).

Ma non solo: disponibili anche il graphic novel di Assassin’s Creed Valhalla che funge da vero e proprio sequel del gioco, il capitolo secondario chiamato Assassin’s Creed Valhalla: Blood Brothers, il cross-over Assassin’s Creed Incontra Mr. Men & Little Miss, il prequel a fumetti Assassin’s Creed Valhalla: Song Of Glory e il manga Assassin’s Creed: Blade Of Shao Jun.

Tutte le informazioni le trovate nel sito ufficiale del produttore.

Pochi giorni fa sono anche emerse le prime informazioni sommarie circa il nuovo episodio della serie di Assassin’s Creed, il quale potrebbe essere ambientato durante l’epoca della Terza Crociata.