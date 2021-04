Assassin’s Creed Valhalla, arriva la patch 1.2.1: ecco cosa cambia

Nel corso delle settimane, Ubisoft ha rilasciato un gran numero aggiornamenti per Assassin’s Creed Valhalla, atti a correggere alcuni problemi riscontrati dai giocatori.

Solo pochi giorni fa il publisher ha parlato degli update in arrivo, spiegando che il loro rilascio sarà meno frequente rispetto al passato.

Ora, via sito ufficiale, è stato confermato che l’aggiornamento 1.2.1 verrà distribuito su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Stadia e Amazon Luna domani, 27 aprile 2021.

Ecco le dimensioni dell’update, divisi per piattaforma:

Xbox Series X | S: – 16 GB

Xbox One: – 12,8 GB

PlayStation 5: – 5,5 GB

PlayStation 4: 5-8 GB (a seconda della regione)

PC: – 14 GB

L’aggiornamento sarà rilasciato in Europa a partire dalle 13, ora italiana. Il download dovrebbe partire in automatico una volta collegata la vostra piattaforma di gioco alla rete e dopo aver successivamente avviato il gioco.

Tra le modifiche più importanti, il supporto per l’espansione L’ira dei druidi, nuove abilità in dotazione al personaggio principale e l’aggiunta di un’opzione per attivare o disattivare la telecamera cinematografica durante le mosse finali.

Ma non solo: sarà anche risolto un problema che impediva l’attivazione del duello con Dag nella missione “A Brewing Storm”, l’inclusione di nuove specie di pesci e la risoluzione di un problema che impediva la riproduzione del suono del cavallo al galoppo.

L’elenco completo dei numerosi cambiamenti lo trovate a questo indirizzo, nel caso vogliate saperne di più.

Ricordiamo anche che Ubisoft ha da poco rilasciato varie opere secondarie pensate per espandere e ingigantire l’intera mitologia della saga di Assassin’s Creed, tra cui romanzi, fumetti e manga.

Infine, da alcuni giorni sono apparse online anche le prime informazioni sul nuovo episodio della serie, inclusa l’ambientazione principale e il presunto anno di uscita (che a quanto pare non sarà il 2021).