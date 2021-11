Assassin’s Creed Valhalla offre una novità gratis (ma a tempo limitato)

È stata una grande settimana per Assassin’s Creed Valhalla, dopo l’ultimo aggiornamento che ha aggiunto le Tombe dei Dimenticati, nuove abilità e tanto altro.

L’avventura di Eivor continua infatti a ricevere un supporto continuativo da parte di Ubisoft, la quale proporrà novità anche per gran parte del 2022.

Solo poche settimane fa il publisher d’oltralpe ha infatti pubblicato l’espansione Viking Age Discovery Tour, pensata per tutti gli appassionati di storia antica, e non solo.

Senza contare che ieri sempre Ubisoft ha pubblicato le più importanti statistiche del gioco, rivelando alcuni segreti davvero sorprendenti e inaspettati.

Ora, come riportato anche da PushSquare, Assassin’s Creed Valhalla ha dato il via all’evento gratuito a tempo limitato noto come Oskoreia Festival.

Questo porta attività uniche come l’equitazione e (ovviamente) tornei di bevute. Naturalmente, sono in palio un mucchio di ricompense in cambio dei consueti gettoni del festival.

Poco sotto, quattro nuove immagini ufficiali dedicate all’Oskoreia Festival, rilasciate via Twitter:

L’evento sarà disponibile dalla giornata dell’11 novembre fino al 2 dicembre prossimo, ragion per cui avete poco tempo per partecipare.

Ricordiamo anche che giorni fa è stato il turno del nuovo update 1.4.0, davvero ricchissimo di novità, aggiunte e bug fix.

Ma non solo: parlando di Ubisoft, è di poche ore fa la notizia che la compagnia ha perso un membro molto importante del team, legato a doppio filo alla serie di Far Cry.

Infine, se avete perso il filo della saga degli Assassini, qui trovate un riassunto davvero ben fatto grazie al quale togliervi ogni dubbio.