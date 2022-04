Ubisoft+, oltre 100 giochi gratis su PC per un periodo limitato: ecco l’offerta

È sempre bello poter provare tantissimi giochi gratis, e Ubisoft vi offre la possibilità di provare oltre 100 titoli su PC attraverso il servizio Ubisoft+.

Il servizio in abbonamento del publisher francofono permette di giocare a tantissimi titoli, anche recenti tra cui Far Cry 6 (che trovate anche su Amazon), pagando un costo mensile.

All’interno di Ubisoft+ ci sono anche quei giochi che l’azienda ha deciso di abbandonare, come Ghost Recon Breakpoint, che è comunque giocabile dal catalogo.

Un servizio che funziona in maniera similare ad Xbox Game Pass, che tra pochissimo accoglierà anche un’esclusiva console PS5, a sorpresa.

Il servizio Ubisoft+ è stato lanciato tempo fa, e ancora oggi rappresenta un modo molto valido per giocare i migliori prodotti dell’azienda ad un prezzo limitato.

Ci sono vari tier di abbonamento, che comprendono ovviamente una serie di vantaggi differenti, nonché l’accesso al catalogo su Google Stadia.

Se non avete mai provato Ubisoft+, e l’idea vi stuzzica, da oggi potrete provarlo gratis per un periodo limitato, grazie ad un offerta lanciata da poco dall’azienda.

Enjoy one week of Ubisoft+ for free! Play over 100 games on PC including our latest releases and expansions.

— Ubisoft (@Ubisoft) April 13, 2022