Assassin’s Creed Valhalla, tanti contenuti gratis in arrivo

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo della saga degli Assassini di Ubisoft, riceverà nei prossimi giorni un bel po’ di contenuti extra, gratuiti.

L’odissea di Eivor (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti un’avventura che non ha mai detto no a bonus di spessore, a cui ora se ne aggiungeranno altri.

Se Valhalla è da poco stato al centro di un crossover sorprendente, fondendosi a uno dei card game più famosi di sempre, è ora il turno di contenuti più tradizionali ma non per questo meno interessanti.

Come riportato sul Twitter ufficiale, il publisher d’oltralpe ha in serbo per voi un sacco di contenuti gratuiti da rilasciare nelle prossime settimane.

Il 19 aprile prossimo, tanto per iniziare col piede giusto, sarà infatti il turno del Title Update 1.5.1, ricco di novità non ancora rese note da Ubisoft.

Sempre lo stesso giorno è atteso al varco anche il Mastery Challenge Pack 2, rilasciato gratis per tutti i giocatori dell’action adventure a tema norreno.

Dal 21 aprile al 12 maggio sarà invece il turno del nuovo Ostara Festival, un’occasione per prendere parte a speciali eventi a tempo a tema.

Infine, durante il mese di maggio (in data da destinarsi) sarà anche il turno del Title Update 1.5.2 oltre che di una nuova feature chiamata Armory.

We've got a lot of free content in the coming weeks for Assassin's Creed Valhalla:

✅Two Title Updates

⚔️Mastery Challenge Pack 2

☀️Return of the Ostara Festival

Insomma, da quello che è possibile notare, ci aspetta una primavera davvero molto ricca per tutti coloro i quali hanno intenzione di passare le prossime settimane in compagnia di Eivor e compagni.

