Assassin’s Creed Valhalla, la patch 1.4.1 sarà ricca di novità: ecco quali

Proprio oggi vi abbiamo parlato del prossimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla, sebbene vi sia un dettaglio che ha fatto storcere e non poco il naso ai giocatori.

I possessori di Assassin’s Creed Valhalla dovranno infatti scaricare e installare di nuovo tutti i file di gioco, portando dunque a un download dal peso decisamente notevole.

Ubisoft ha rivelato quindi che per il prossimo aggiornamento sarà necessario re-installare tutto, sebbene ciò permetterà maggiore ottimizzazione e schermate di caricamento più rapide.

Ora, attraverso i canali social ufficiali, è stato confermato che il prossimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla, ovvero la patch 1.4.1, introdurrà nel gioco diverse novità di un certo spessore.

Come potete vedere voi stessi nei tweet poco più in basso, l’update in arrivo la prossima settimana introdurrà nuove opzioni per la regolazione della difficoltà durante i combattimenti, oltre a novità sostanziali nelle meccaniche stealth e dell’esplorazione in generale.

Più nel dettaglio, potrete regolare il tempo che i nemici impiegheranno per scovarvi dopo una fuga, oltre a quello che utilizzeranno per rintracciarvi mentre mirate e il numero massimo di nemici sulle vostre tracce.

Sharpen your blades and get your cloaks ready. Assassin's Creed Valhalla is getting some difficulty setting improvements with next week’s update. #AssassinsCreed 1/5 pic.twitter.com/KpI2i5uokZ — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 9, 2021

Ma non solo: durante l’esplorazione sarà anche possibile attivare o disattivare la sincronizzazione dei punti di osservazione.

