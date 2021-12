Assassin’s Creed Valhalla, la patch 1.4.1 vi farà riscaricare tutto il gioco

Gli aggiornamenti di Assassin’s Creed Valhalla sono sempre stati al centro delle polemiche dei giocatori per via della loro frequenza e del peso non indifferente.

Le critiche non sono passate inosservate da Ubisoft, che ha deciso di lavorare per ottimizzare meglio i file di gioco, al fine di garantire update sempre più rapidi: per fare sì che ciò accada, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla sono però chiamati a un nuovo sacrificio importante.

Come riportato da Game Rant, l’aggiornamento 1.4.1 richiederà infatti ai fan di scaricare e installare di nuovo tutti i file di gioco, portando dunque a un download dal peso decisamente non indifferente.

Ubisoft ha ammesso che, sebbene i file da adesso in avanti saranno più piccoli, per il prossimo aggiornamento sarà necessario re-installare tutto: questo permetterà non solo una maggiore ottimizzazione, ma anche schermate di caricamento più rapide e performance migliorate.

Gli sviluppatori hanno annunciato che dal prossimo aggiornamento, in arrivo per la prossima settimana, le dimensioni totali dei file di gioco saranno 77GB su PC e PS5, 75GB su PS4, 72GB su Xbox Series X|S e 63GB su Xbox One.

Di conseguenza, anche il download della patch 1.4.1 di Assassin’s Creed Valhalla avrà dimensioni molto simili: l’unica eccezione sembra essere la versione PS5, che si limiterà a «soli» 40GB in quanto già preparata a tali cambiamenti.

Title Update 1.4.1 launches next week. As part of a data restructuring, players will have to reinstall the game files, resulting in overall smaller file size, faster loading screen times & improved performance. 39-77GB (depending on platform) pic.twitter.com/aI6X2EvTcr — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 8, 2021

Sebbene le dimensioni dei file di aggiornamento possano spaventare, vale la pena di ricordare che questo consentirà di risparmiare una grande quantità di spazio: PC e PS4 riguadagneranno 34GB e 30GB, mentre PS5 si limiterà a 13GB in quanto sarà una patch più leggera. Anche Xbox One, proprio come PS4, potrà ottenere nuovamente 30GB in seguito alla prossima patch.

Ma il vero «vincitore», come appare evidente dalle dimensioni totali dei file di gioco, è Xbox Series X|S: il prossimo update libererà infatti ben 44GB di spazio libero dall’archiviazione.

Del resto, se è vero che Ubisoft vuole introdurre un DLC grande quanto God of War, agli sviluppatori servirà tutto l’aiuto possibile per ottimizzare l’avventura.

Ricordiamo che oggi si conclude una particolare sfida di Valhalla, che ha permesso a tutti i giocatori di guadagnare un gradito regalo da sfruttare nel gioco.

Nel frattempo, segnaliamo che la prossima settimana sarà possibile giocare gratis a uno dei capitoli più recenti di Assassin’s Creed: un’occasione da non farsi sfuggire.