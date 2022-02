Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo e ricchissimo aggiornamento ha una data

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo capitolo del franchise di Ubisoft con protagonisti i celebri assassini, si prepara a un nuovo update davvero imponente.

Quella di Eivor è stata un’avventura che nel corso dei mesi ha ricevuto una quantità di contenuti impressionante, spesso anche gratis, a cui ora si aggiunge una patch davvero significativa.

Del resto, Valhalla è stato da subito un grande successo per il publisher d’oltralpe, facendo registrare di recente incassi davvero impressionanti.

Senza contare che questo weekend sarà possibile provare il gioco in maniera completamente gratuita, cosa questa che non farà male di certo a nessuno.

Ora, via social (e sito ufficiale), Ubisoft ha confermato l’arrivo dell’update 1.5.0, previsto durante la giornata di domani, 22 febbraio.

L’aggiornamento 1.5.0 sarà distribuito su tutte le piattaforme domani, alle 13 ora italiana. Poco sotto, le dimensioni della patch divise tra console PlayStation, Xbox e PC:

Xbox Serie X|S: ~12,27 GB

Xbox One: ~9,84 GB

PlayStation 5: ~3.60 GB

PlayStation 4: ~7,94 GB

PC: ~15,09 GB

Oltre ad aprire la strada per la nuova espansione, L’Alba di Ragnarok, l’update aggiungerà varie caratteristiche legate anche e soprattutto alle meccaniche stealth, come ad esempio una migliore reazione da parte della IA di avversari umani e non solo.

Ma non solo: è stata aggiunta anche una modalità di difficoltà extra Saga: grazie a questa potremo giocare senza doverci preoccupare delle sfide della furtività e del combattimento.

Inoltre, sempre parlando di furtività, da ora avremo più tempo per eseguire azioni quando si viene scoperti (assassinare, sparare, ecc.).

Assassin's Creed Valhalla Title Update 1.5.0 launches tomorrow: February 22. Here is a breakdown of what you can expect: ⚔️ Difficulty Tuning and Stealth Updates

️ ""A Brewing Storm"" fix

✔️ Game improvements

9-16 GB; depending on platform Ragnarök is coming… pic.twitter.com/RfacRYrgy3 — Assassin's Creed (@assassinscreed) February 21, 2022

Infine, per non farsi mancare proprio niente, la patch correggerà anche tutta una serie di fastidiosi bug e glitch riscontrati dalla community nel corso delle settimane.

Ricordiamo in ogni caso che la prossima espansione di Valhalla, L’Alba di Ragnarok, è prevista a partire dal 10 marzo 2022.

Ma non solo: nell’attesa del nuovo DLC, ci sono stati anche alcuni commenti ufficiali per quanto riguarda Assassin’s Creed Rift, lo spin-off di Valhalla dedicato a Basim.

Infine, avete visto che un fan ha realizzato di recente uno scudo in tutto e per tutto simile a quello imbracciato da Eivor in Valhalla?