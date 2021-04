Assassin’s Creed Valhalla, fan scopre come cambia da passato a presente

Assassin’s Creed Valhalla è pieno di riferimenti e curiosità in grado di arricchire la qualità e la profondità del mondo di gioco.

Dopo il curioso easter egg dedicato a Dark Souls, gli utenti sono andati alla ricerca di nuovi dettagli, questa volta relativi ai bellissimi panorami osservabili nel titolo.

Alcuni di questi dettagli non sono stati ancora svelati e, ad esempio, il significato delle rune di Odino resta ancora avvolto nel mistero.

In due nuovi screenshot pubblicati su Reddit dall’utente u/IcyAslak possiamo notare le differenze offerte dall’open world di Ubisoft all’interno delle diverse timeline, vero e proprio marchio di fabbrica della saga iniziata nell’ormai lontano 2007.

I due screenshot fanno rispettivamente riferimento alla timeline storica, ambientata nel nono secolo, e a quella moderna che si svolge nel ventunesimo secolo.

Grazie alla presenza delle montagne innevate in lontananza, possiamo notare come si tratti proprio dello stesso panorama adeguatamente ricontestualizzato a livello temporale.

Il tempo trascorso tra i due periodi storici è notevole così come sono evidenti le differenze ambientali e architettoniche che ci vengono mostrate negli screenshot.

Le montagne hanno subito un processo di erosione nel corso del tempo e il livello dell’acqua sembra essere notevolmente aumentato.

La presenza di insediamenti umani è praticamente assente nell’immagine relativa al passato, mentre nella seconda notiamo la presenza di una casa, battente bandiera americana, costruita su una delle due alture a ridosso del lago.

L’ampiezza delle mappe dei titoli della saga è un elemento noto e molto apprezzato dai giocatori, e ha portato molti di loro a chiedersi quale fosse la mappa più grande tra quelle di Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077.

L’ultimo episodio della fortunata serie di Ubisoft è in grado di offrire anche dettagli più crudi e meno bucolici, come questo crudele easter egg nascosto nel primo salto della fede, che non mancherà di divertire i giocatori più attenti.

Non tutto è così fortunato, però, dal momento che la prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla è stata appena rinviata.

Nonostante tutto, pare che ce ne sia una terza in arrivo che potrebbe visitare una nuova e inaspettata location.