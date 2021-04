Assassin’s Creed Valhalla, le rune di Odino non hanno ancora un senso

Assassin’s Creed Valhalla continua a nascondere tanti segreti in attesa di essere scoperti dai propri fan, anche se il mistero di cui vi raccontiamo oggi non sarà di facile risoluzione. Anzi, pare che per diverso tempo non saremo proprio in grado di venirne a capo.

Uno degli ultimi easter egg saltati alla luce recentemente grazie ad un fan particolarmente attento si può trovare nelle fasi iniziali del gioco, grazie ad un crudele scherzo possibile dopo aver fatto il primo salto della fede.

C’è però un segreto di cui ancora non conosciamo la risposta e che, come riportato da Kotaku, probabilmente richiederà molta pazienza: le misteriose rune di Odino sparse lungo tutta l’Inghilterra.

In particolare, lo youtuber JorRaptor sta indagando da diverso tempo sul possibile significato di queste rune, senza però essere ancora riuscito ad arrivare ad una risposta definitiva.

Una delle misteriose rune di Odino sparse su Assassin's Creed Valhalla.

Secondo quanto riferito dal narrative director Darby McDevitt, che pochi giorni fa ha lasciato Ubisoft, la confusione degli utenti era esattamente l’effetto che il team voleva ottenere.

Ha però spiegato che, volutamente, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla non saranno in grado di risolvere questo rompicapo e che sarà necessario avere un po’ di pazienza.

It’s a mystery you cannot fully solve yet. That’s by design. Be patient. :) — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) March 24, 2021

Una teoria di JorRaptor è che queste rune potrebbero essere collegate ad una futura missione, dato che una delle quest opzionali di Assassin’s Creed Odyssey, «Il re cieco», aveva delle caratteristiche molto simili alle rune di Valhalla.

Nella missione di Odyssey, i giocatori dovevano infatti spostarsi in 6 luoghi diversi: anche le rune di Odino si trovano, effettivamente, in sei posizioni completamente diverse dell’Inghilterra.

Considerando che lo stesso McDevitt ha ammesso che bisognerà avere pazienza per risolvere questo mistero, l’ipotesi di un nuovo aggiornamento diventa sempre più probabile ed intrigante.

Nel frattempo, vi ricordiamo che due giorni fa è arrivato un importante update che modifica i negozi di Reda, in seguito ai feedback ricevuti da Ubisoft dagli utenti.

Una patch che è stata lanciata dopo quella che risolveva i continui crash che avvenivano a Ravensthorpe.