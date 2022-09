Assassin’s Creed Valhalla diventa un gioco isometrico, ed è uno spettacolo

Il mondo di Assassin’s Creed Valhalla è uno dei più vasti mai realizzati in un videogioco, ma che proprio per la sue enormi dimensioni potrebbe essere molto difficile riuscire ad apprezzarlo pienamente.

L’ultimo amatissimo capitolo realizzato da Ubisoft (che potete recuperare in offerta su Amazon) è infatti in grado di regalare tantissime ore di gioco per i fan più pazienti, che hanno avuto modo di apprezzare le bellissime ambientazioni e tutti i rispettivi elementi di gioco.

In attesa di scoprirne di più su Assassin’s Creed Mirage, il nuovo episodio ufficiale svelato ufficialmente dal publisher e che sarà mostrato solo tra pochi giorni in un nuovo evento, i fan oggi potranno tornare ad ammirare Valhalla da una prospettiva completamente unica (via DSOGaming).

Lo youtuber Flurdeh ha infatti trasformato l’ultimo capitolo della serie in un gioco isometrico, trasformandolo a tutti gli effetti in un’opera in miniatura: proseguono dunque i bellissimi lavori del talentuoso fan, dopo averci già mostrato come possono trasformarsi giochi come Dark Souls 3 o Final Fantasy VII Remake, con una bellissima Midgar miniaturizzata.

Come potete osservare voi stessi nel video che vi abbiamo proposto in apertura, la Norvegia e l’Inghilterra sono diventate estremamente piccole e riescono a restituire di trovarci di fronte a un gioco ben diverso dall’open world d’azione di casa Ubisoft.

La prospettiva isometrica, mostrataci grazie a una tecnica Tilt Shift ormai perfezionata, ci permette di apprezzare maggiormente gli insediamenti presenti nell’avventura, con oggetti curati talmente bene che sembrano essere usciti da un vero gioco da tavola.

La serie di video «Tiny» realizzata da Flurdeh consente come sempre di ammirare tanti grandi capolavori videoludici da prospettive che, fino a poco tempo, non avreste mai potuto immaginare: il nostro consiglio è dunque quello di recuperare tutti i filmati all’interno della Playlist dedicata.

Nel frattempo, non ci resta che attendere pazientemente l’Ubisoft Forward per scoprire cosa potremo aspettarci da Assassin’s Creed Mirage: secondo un leaker rivelatosi affidabile, sembra che il nuovo capitolo copierà una feature dal capitolo più discusso.