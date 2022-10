Assassin’s Creed, Ubisoft conferma un nuovo capitolo dagli autori di For Honor

Dopo averne già anticipato l’esistenza durante l’ultimo evento dedicato interamente al futuro della saga, Ubisoft ha oggi confermato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo capitolo di Assassin’s Creed, che sarà un’esperienza multiplayer standalone.

Non dovrebbe essere dunque una modalità aggiuntiva per esperienze single player, come l’imminente Mirage (potete prenotarlo su Amazon), ma un vero e proprio nuovo capitolo aggiuntivo di cui si occuperanno anche alcuni veterani di For Honor.

Ubisoft ha annunciato nel suo ultimo earnings report, che potete visualizzare integralmente al seguente indirizzo, di essere al lavoro sul progetto «Invictus» che sarà un’ambiziosa esperienza multigiocatore.

Il titolo sarà accessibile tramite l’hub Assassin’s Creed Infinity, del quale faranno parte anche i progetti Red e Hexe anticipati nello scorso evento: sono dunque attualmente tre i giochi confermati per questa interfaccia che proporrà esperienze diverse e ambiziose.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, sembra che il progetto sia ancora nelle prime fasi di produzione: l’uscita sarebbe dunque ancora molto lontana e ci vorrebbero diversi anni prima di poter provare ufficialmente Invictus.

Aver scelto però di utilizzare proprio l’hub per distribuire questo nuovo gioco lascerebbe intuire la volontà di realizzare un collegamento con altri ambiziosi progetti, ma al momento si tratta di pura speculazione dato che non sono ancora disponibili ulteriori dettagli su questo misterioso progetto.

Qualora emergessero novità o annunci interessanti su Assassin’s Creed Invictus, il nuovo multiplayer che avrà tra i suoi sviluppatori veterani di For Honor, ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi report, ci sarebbe anche un altro progetto attualmente in sviluppo ma ancora non annunciato: Nexus sarebbe infatti un intrigante episodio in VR con gli eroi più celebri della saga.

Nel frattempo, l’ultimo capitolo della saga continua a rivelarsi un incredibile successo: proprio nelle scorse ore, Ubisoft ha infatti confermato di aver accolto ben 20 milioni di giocatori su Assassin’s Creed Valhalla.