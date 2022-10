Assassin’s Creed Valhalla non si ferma più e raggiunge un altro record

Assassin’s Creed Valhalla è uno dei titoli più amati della saga e il nuovo record ottenuto dal progetto Ubisoft lo dimostra.

L’avventura vichinga di Eivor, che potete acquistare anche voi su Amazon, è riuscita a fare breccia nel pubblico nonostante i tanti episodi passati del franchise.

Un titolo che è arrivato alla fine ma che, tuttavia, sta riuscendo a tenere stretto il suo posto nonostante tutti i prossimi Assassin’s Creed che sono stati annunciati.

Un finale che è stato celebrato anche con dei DLC gratuiti, dei contenuti aggiuntivi che sono stati inseriti nel gioco per festeggiare l’avventura.

Assassin’s Creed Valhalla è stato ovviamente venduto anche tantissimo, ma nonostante sia passato del tempo dall’uscita i giocatori non tendono a calare, anzi.

Come ha annunciato Ubisoft su Twitter, infatti, i giocatori che vogliono vestire i panni di Eivor sono ancora tantissimi.

Over 20 million Vikings have embarked on their epic journey to Valhalla. Standing strong by Eivor's side. From Norway to England. To Mythical Realms of the Gods.

