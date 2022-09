Assassin’s Creed Nexus vive ancora: spuntano dettagli sul nuovo episodio

L’ultimo evento realizzato da Ubisoft ha svelato tantissime novità in arrivo per il futuro di Assassin’s Creed, ma un’assenza in particolare non è passata inosservata ai fan più attenti: stiamo parlando di Nexus, l’episodio in VR annunciato ufficialmente nel 2020, pur senza un titolo ufficiale.

Le indiscrezioni avevano però svelato come Nexus sarebbe il nome in codice scelto per questa esperienza unica, grande assente però dallo show che ci ha svelato i numerosi titoli che raccoglieranno l’eredità di Assassin’s Creed Valhalla (che trovate su Amazon).

Ubisoft ha infatti confermato che nel futuro ci saranno una valanga di giochi, senza dare alcuna ulteriore notizia sul misterioso Nexus e facendo sospettare ai fan una misteriosa cancellazione del progetto.

Ricordiamo infatti che il publisher aveva cancellato proprio Splinter Cell VR, il titolo annunciato insieme all’esperienza di Assassin’s Creed in realtà virtuale: secondo un report di Tom Henderson su Insider Gaming, Nexus sarebbe però ancora vivo e in pieno sviluppo.

Stando a quanto segnalato dall’insider, Assassin’s Creed Nexus dovrebbe includere 16 missioni giocabili con alcuni dei più amati protagonisti della serie: Ezio, Kassandra, Connor e Haytham.

Il titolo in VR permetterebbe di accedere alle più celebri feature della serie, incluso il salto della fede, oltre alla possibilità di compiere un assassinio, arrampicarsi, combattere e tanto altro ancora.

Tom Henderson evidenzia che potremmo sentire ancora parlare ufficialmente di questo nuovo misterioso capitolo già nel prossimo futuro e che, sebbene resti in piedi l’ipotesi che possa essere stato cancellato, ad oggi appare estremamente improbabile.

Ribadiamo naturalmente che si tratta attualmente di indiscrezioni non confermate ufficialmente da Ubisoft, motivo per il quale vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni: l’unica cosa che sappiamo con certezza è che, fino a quando gli autori non dichiareranno diversamente, un capitolo in VR di Assassin’s Creed è attualmente ancora in sviluppo.

Per il momento, tutti gli occhi degli appassionati sono sicuramente puntati su Assassin’s Creed Mirage, il nuovo capitolo che rappresenta un ritorno alle origini e in cui il parkour tornerà ad essere una feature fondamentale.