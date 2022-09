Assassin’s Creed Red sta già attirando paragoni con un’esclusiva PlayStation

In occasione dell’Ubisoft Forward di pochi giorni fa, è stato finalmente alzato il sipario sul futuro del franchise di Assassin’s Creed, il quale appare particolarmente ricco e florido di novità.

Dopo l’amato Valhalla (lo trovate su Amazon a prezzo davvero basso) i fan sono in religiosa attesa dei prossimi capitoli della saga dei record targata Ubisoft

Tra le novità mostrate al pubblico è stato annunciato anche Assassin’s Creed Codename Red (il cui titolo è ovviamente provvisorio) il quale sarà il chiacchierato episodio ambientato nel Giappone Feudale.

Ora, mentre Mirage resta ovviamente il capitolo più discusso del momento, qualcuno ha già pensato di fare paragoni tra Red e un’amata esclusiva PlayStation.

Come riportato anche da Games Radar, dopo che Ubisoft ha rivelato Assassin’s Creed Codename Red durante lo scorso fine settimana in molti stanno già facendo paragoni con Ghost of Tsushima.

Con Codename Red, Ubisoft porterà finalmente la sua serie storica in Giappone, un luogo in cui i fan desiderano ardentemente che Assassin’s Creed potesse fare capolino da oltre un decennio.

Con il successo di Ghost of Tsushima uscito nel 2020 ancora vivido nella mente di ciascuno di noi, alcuni fan di Assassin’s Creed stanno facendo paragoni tra Codename Red e il titolo Sucker Punch. Poco sotto, alcuni tweet pubblicati per l’occasione.

I still remember years ago when Ubisoft said they'll never make an Assassin's Creed game in Feudal Japan because it was "too cliché" even though the setting was perfect for it.

I wonder what changed their minds, totally not Ghosts of Tsushima being a success I bet. https://t.co/TXdmZSAx8a

— Doomed Ramba Ral (@doomedspacemar1) September 10, 2022