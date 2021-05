Assassin’s Creed: qual è il significato del nome Altaïr?

Assassin’s Creed è una saga che negli anni ha spesso e volentieri cambiato protagonista principale, oltre che contesto storico e ambientazione principale.

L’unica cosa certa, come del resto ha testimoniato anche il recente Valhalla, è che il tema principale è sempre e comunque legato a doppio filo all’Ordine degli Assassini che di base danno il nome al gioco.

Impossibile non dimenticare in ogni caso il primo, storico personaggio principale della saga Ubisoft (da sempre molto attiva quando si tratta di portare avanti i suoi franchise), ossia l’assassino che ha dato il via a una tradizione lunga ben 14 anni.

Stiamo ovviamente parlando di Altaïr, protagonista indiscusso dell’Assassin’s Creed uscito nel 2007 su PS3 e Xbox 360.

Un'immagine del primo Assassin's Creed.

Ora, via Reddit, un gran numero di fan della saga hanno iniziato a dibattere circa le origini del nome del primo assassino mai impersonato nel franchise.

L’interpretazione nota, però, è una soltanto: Altaïr prende il nome dalla stella più brillante della costellazione dell’Aquila.

Questa era originariamente identificata con la frase النسر الطائر (ossia, al nesr al taïr), che significa «aquila che vola» o più semplicemente «rapace».

L’astronomo, astrologo e geografo greco Tolomeo decise di chiamare la stella «Aquila», dandogli quindi di fatto lo stesso nome della costellazione.

Inutile dire che mai nome più più azzeccato, visto anche e soprattutto il fatto che l’eroe è in grado di utilizzare occhio dell’aquila, abilità posseduta solo da alcune linee dinastiche dell’Ordine degli Assassini.

Di recente, Altaïr è tornato (o quasi) sotto forma di outfit scaricabile per Assassin’s Creed Valhalla.

Da anni i fan chiedono a gran voce il ritorno del protagonista del capitolo principale, un gioco che ha tantissimo da dire: la storia di Altaïr e del suo percorso di riabilitazione all’interno della Setta degli Assassini è al centro del nostro ricco speciale.

Infine, da poco abbiamo analizzato a fondo il primo DLC del season pass di Valhalla, ossia L’ira dei Druidi: potete recuperare la nostra recensione per scoprire subito cosa ne pensiamo.