Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo hotfix corregge bug nel Connacht

Assassin’s Creed Valhalla, l’ultimo episodio della saga degli assassini targata Ubisoft, ha da poco ricevuto il corposo DLC noto come L’ira dei Druidi.

Trattandosi del primo, grande contenuto aggiuntivo del titolo incentrato sulle vicende di Eivor, è ovvio che le caratteristiche presenti al suo interno siano varie e numerose.

Nonostante di recente Ubisoft abbia svelato i suoi piani per il futuro del franchise, durante la giornata di oggi – 20 maggio – il publisher d’oltralpe ha rilasciato un importante hotfix correttivo.

Come spiegato con un post nel sito ufficiale del gioco, la patch è mirata a risolvere un bug nel Punto d’appoggio nel Connacht.

Più precisamente, dopo la conquista del forte, nella parte della missione in cui siamo chiamati a incontrare il personaggio di Ciara, questi non appare, lasciando quindi il giocatore bloccato e impossibilitato a proseguire nella storia.

Ecco, poco sotto, il metodo più rapido per verificare la correzione del bug:

Creare un salvataggio manuale

Chiudete l’applicazione di gioco e riavviatela

Caricate il salvataggio creato in precedenza

Nota: se verrà eseguita un’azione di caricamento prima di continuare con la missione, dovrete chiudere e riavviare l’applicazione di gioco.

