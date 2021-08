Assassin’s Creed Odyssey, patch next-gen disponibile: ecco cosa cambia

Ubisoft ha svelato una patch next-gen a sorpresa per uno dei suoi titoli più apprezzati, Assassin’s Creed Odyssey.

Odyssey è il penultimo capitolo del franchise, cui ha fatto seguito l’apprezzato (e norreno) Assassin’s Creed Valhalla.

Su una feature in particolare abbiamo visto confrontarsi i due capitoli e Assassin’s Creed Odyssey non ne è uscito affatto male.

I due episodi si sono anche collegati con uno speciale set pubblicato per quello ambientato nell’Antica Grecia, a riprova di quanto sia tuttora vivo e vibrante.

E adesso un’altra occasione per Assassin’s Creed Odyssey per tornare ad essere rilevante sulla scena gaming.

L’editore transalpino ha infatti annunciato l’aggiornamento 1.6.0 per Xbox One e PlayStation 4, con un’integrazione che migliora la retrocompatibilità sulle console next-gen.

In sostanza, l’update aggiunge il supporto ai 60fps nel momento in cui il gioco viene fatto girare su Xbox Series X|S e PS5.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire dalle ore 8:00 di domani 24 agosto e raddoppierà dunque di fatto il frame rate su console.

Questo il peso previsto per l’update 1.6.0:

Xbox One: circa 370MB

PS4: circa 470MB

La funzionalità arriva a grande richiesta dei fan che, dopo aver provato i 60fps su Assassin’s Creed Valhalla, volevano vederli replicati sull’altro capitolo action RPG della saga.

Una saga che compirà presto un altro salto in ottica service game alla prossima uscita, con il nome in codice Infinity.

Nonostante la natura di servizio proposta per il nuovo capitolo, a quanto abbiamo appreso la sua dimensione single-player non sarebbe in discussione.

La fedeltà al canone impresso con Origins, Odyssey e Valhalla, come riferito dalla stessa Ubisoft, non sparirà con questo suo ennesimo “salto di quantità”.