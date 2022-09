Assassin’s Creed Mirage, sbuca la prima immagine (ed è un tuffo nel passato)

Il futuro di Assassin’s Creed sarà quasi certamente svelato nei prossimi giorni, sebbene in queste ore è emersa la prima – presunta – key art del nuovo capitolo, chiamato Assassin’s Creed Mirage.

Dopo l’amatissimo Valhalla (lo trovate su Amazon a prezzo davvero basso) i fan sono in religiosa attesa del prossimo episodio della sua saga dei record targata Ubisoft.

Mentre Infinity, nome in codice di uno dei progetti legati alla serie, sarebbe davvero vicino al reveal, ora è il turno di un’immagine abbastanza esplicativa.

Un nuovo nome, ovvero Assassin’s Creed Mirage, sarebbe infatti proprio il prossimo episodio della saga, teoria che ora prende ancora più validità.

Come riportato anche da The Gamer, una key art di una missione del DLC ‘Forty Thieves‘ per Assassin’s Creed Mirage è trapelata sull’Ubisoft Store, dandoci modo di dare un primo sguardo ufficiale al gioco (trovate l’immagine poco sotto).

Sebbene Ubisoft non abbia ancora annunciato ufficialmente il nuovo Assassin’s Creed, si è diffusa la notizia che il prossimo gioco della serie sarà un’avventura a sé stante con protagonista Basim di Valhalla e ambientata a Baghdad.

Negli ultimi giorni sono trapelati ulteriori dettagli sul gioco, tra cui una potenziale finestra di uscita nella primavera del 2023, ma una nuova fuga di notizie dalla stessa Ubisoft avrebbe confermato ufficiosamente il nuovo capitolo.

Come notato dall’utente Twitter ‘ScriptLeaksR6’, lo store Ubisoft ha fatto trapelare la key art per la missione DLC (ispirata alla storia di origini persiane di Ali Baba e i Quaranta Ladroni, e non quella principale del gioco), immagine che conferma quindi il titolo del gioco.

Nei giorni scorsi il giornalista Jason Schreier aveva reso noto che Baghdad sarà il setting del nuovo episodio, ancora non confermato dal publisher d’oltralpe.

Non ci resta che attendere l’inevitabile annuncio ufficiale, mentre ricordiamo anche che Assassin’s Creed sarà uno dei giochi gratis nella lista dei titoli di Prime Gaming.