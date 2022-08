Assassin’s Creed, il prossimo capitolo potrebbe rendere felici i nostalgici

Il futuro di Assassin’s Creed è ancora avvolto nel mistero ma, leak dopo leak, stiamo per scoprire sempre qualcosa di nuovo sui prossimi episodi.

Dopo l’amatissimo Valhalla (lo trovate su Amazon) che ha venduto tantissimo, Ubisoft sta ancora temporeggiando sul prossimo episodio della sua saga dei record.

Pare infatti che uno dei giochi rinviati da Ubisoft di recente fosse stato un episodio di Assassin’s Creed con un budget più piccolo del solito.

Mentre Infinity, nome in codice di uno dei progetti del franchise, è quello che si ripete di più al punto che il reveal sarebbe vicino.

Stavolta spunta un nuovo nome in codice, ovvero Assassin’s Creed Mirage che, come riporta VGC, sarebbe proprio il prossimo episodio della saga.

Secondo quanto riferito, Mirage dovrebbe uscire nella primavera del 2023, e si tratterebbe di un’esperienza di gioco più piccola, probabilmente il titolo a basso budget di cui sopra.

Dalle altre informazioni emerse, questo nuovo Assassin’s Creed potrebbe tornare alle origini della serie, con un gameplay basato sullo stealth ed ambientato a Baghdad.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022