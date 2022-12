Assassin’s Creed Jade, leak del gameplay finisce online

Sfortunatamente per Ubisoft continua l’infausta tradizione dei leak dei suoi prodotti principali, e stavolta tocca ad Assassin’s Creed Jade.

Uno dei tanti progetti che seguiranno Valhalla (lo trovate su Amazon) e il suo successo, che ha rappresentato un bel momento per Ubisoft.

Un titolo che è tornato anche a sorpresa su Steam, dopo tanti anni di assenza per ogni titolo su Ubisoft, con dei problemi però relativi ad una feature mancante.

E mentre Assassin’s Creed Mirage sembra avere addirittura una data di uscita, in queste ore sono emersi video di gameplay di Codename Jade.

Assassin’s Creed: Codename Jade è il nome in codice del progetto mobile che prova a portare sul vostro smartphone le meccaniche e lo spirito del franchise.

Sarà strutturato come un open world ottimizzato per i controlli touch e vi permetterà per la prima volta nella saga di creare da zero il vostro Assassino, personalizzandolo a piacimento. A questa personalizzazione, Codename Jade prova a unire anche l’esplorazione basata sul parkour, per fare in modo che abbiate la sensazione di avere per le mani «un Assassin’s Creed in miniatura».

In questo caso, il parco giochi sarà lo scenario dell’Antica Cina nel 215 a.C., quindi l’assist per delle ambientazioni suggestive e dei personaggi memorabili è sicuramente già servito.

Tra i progetti presentati durante l’ultimo Ubisoft Forward di settembre, Assassin’s Creed Jade è stato mostrato nel web tramite dei video leak, su Reddit.

Il video, che potete vedere qui sopra, è stato pubblicato in origine su Facebook, in un post che ora risulta cancellato. Il video sembra molto lecito e, francamente, per essere un titolo mobile anche molto sorprendente.

Nel filmato vediamo il giocatore assumere il controllo di Dengling Bai, “Juzi dei Mohisti”, mentre attraversa le mura di quella che sembra un’antica fortezza, difendendola dagli aggressori. In quanto “Juzi”, Bai è il leader di una “unità” locale che lavora all’interno di una struttura politica. Ci viene anche presentato un altro personaggio, Wei Yu, il “Leader di Moxia”. Interessante perché Wei Yu è stato a lungo un personaggio noto nell’universo di Assassin’s Creed, essendo stato introdotto come assassino commemorato in Assassin’s Creed II.

Nel frattempo aspettiamo anche di sapere se Assassin’s Creed Remake sarà vero prima o poi, perché Ubisoft non è mai troppo chiara.

A proposito di leak, invece, recentemente anche Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati colpiti da una fuga di notizie relativa al prossimo DLC.