Assassin’s Creed Valhalla, i fan sono infuriati per la rimozione di un’amata feature su Steam

L’arrivo di Assassin’s Creed Valhalla su Steam da un lato ha reso felici i fan dello store di casa Valve che non vedevano l’ora di aggiungere questo titolo alla loro collezione, ma dall’altro li ha delusi enormemente per l’assenza di una feature importante.

Non è infatti passata inosservata la totale rimozione degli obiettivi, uno degli aspetti che molti fan reputano fondamentali per un gioco su Steam ma che Ubisoft ha scelto di non voler introdurre nell’edizione Steam dell’avventura di Eivor (trovate l’edizione PS5 a meno di 20 euro su Amazon).

Molti fan pensavano infatti che ci fosse stato un semplice errore, magari per via dell’improvviso lancio su Steam, ma il publisher ha confermato in queste ore che non è affatto così e che si è trattato di una scelta voluta, inevitabilmente destinata a far discutere.

Come riportato da Eurogamer.net, il publisher ha infatti risposto alle domande dei fan nel forum Steam dedicato a Valhalla, confermando che gli obiettivi sono disponibili solo per l’edizione Ubisoft Connect.

Con un messaggio pubblicato all’interno della Steam Community, gli sviluppatori hanno infatti confermato che gli obiettivi Steam «non sono ufficialmente supportati per questo titolo», scusandosi con i fan per l’inconveniente.

Una risposta che ha fatto letteralmente infuriare i fan, che hanno iniziato a fare review bombing sulla pagina ufficiale e portare le recensioni di Assassin’s Creed Valhalla «nella media» con il solo 62% di giudizi positivi.

Le reazioni estremamente negative sembrano però non essere passate inosservate e nelle scorse ore Ubisoft ha provato a riappacificare gli animi, sostenendo di aver chiesto al team di Valhalla di prendere in considerazione l’implementazione degli obiettivi.

Non ci resta dunque che attendere e scoprire se gli obiettivi potranno effettivamente arrivare o meno nell’edizione Steam dell’ultimo Assassin’s Creed: raccomandiamo a tutti i fan interessati agli Achievements di tenere d’occhio la pagina ufficiale per scoprire se ci sono ulteriori novità.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che tra pochi giorni partirà ufficialmente il weekend gratuito di Assassin’s Creed Valhalla: un’iniziativa annunciata per festeggiare il lancio dell’ultimo aggiornamento ufficiale, che ha incluso un interessante riferimento all’imminente AC Mirage.