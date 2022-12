Pokémon Scarlatto e Violetto, un leak potrebbe aver confermato il primo DLC

La trama di Pokémon Scarlatto e Violetto è sicuramente uno degli aspetti più apprezzati dagli allenatori di tutto il mondo, ma sono in molti a essere convinti che ci siano tutti i presupposti per espandere ulteriormente l’avventura a Paldea con un DLC.

Del resto, se si seguirà la stessa strada proposta nell’ottava generazione, non dovrebbe essere proposta una terza edizione “definitiva” di Scarlatto e Violetto (li trovate in sconto su Amazon): Game Freak dovrebbe aver ormai scartato tale ipotesi in favore delle espansioni aggiuntive, maggiormente apprezzate dalla community.

Per il momento non è arrivato ancora alcun annuncio dagli sviluppatori, attualmente impegnati principalmente a risolvere gli ormai noti problemi tecnici per i quali sono perfino arrivate scuse ufficiali da Nintendo, ma un nuovo datamine potrebbe aver già svelato le prime importanti rivelazioni sul primo DLC.

Gli utenti del forum Smogon stanno infatti segnalando diverse scoperte legate a delle possibili sfide in arrivo e a riferimenti sulla trama, inclusi nuovi allenatori da sfidare e un possibile approfondimento della narrazione legata al finale.

I fan hanno infatti scoperto che esistono nei file due allenatori chiamati Billy e O’Nare nella versione inglese, il secondo dei quali avrebbe anche una battaglia programmata con un Meowth di Kanto e avrebbe la classe «Lady», inutilizzata nell’edizione completa di Pokémon Scarlatto e Violetto.

L’ipotesi più accreditata è che possa trattarsi dei genitori di Nemi, la nostra rivale: sappiamo infatti che i suoi genitori sono particolarmente ricchi e conosciuti, anche se non abbiamo ancora avuto la possibilità di incontrarli nella campagna.

