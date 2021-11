Assassin’s Creed Infinity, il suo “modello” ispirerà un altro big

Assassin’s Creed Valhalla è l’ultimo capitolo ufficiale della serie Ubisoft, sebbene da alcuni mesi si parla in maniera piuttosto insistente anche del nuovo episodio del franchise in lavorazione, ossia Assassin’s Creed Infinity.

L’avventura di Eivor non sarà infatti la fine della saga (ovviamente), visto che i piani della casa transalpina sono davvero molto promettenti.

La notizia di Infinity è trapelata inizialmente grazie a un report del sempre bene informato Jason Schreier di Bloomberg, poi reso ufficiale dalla stessa Ubisoft.

Questo, nonostante è di poche ore fa la notizia che Ubisoft ha perso un “pezzo” chiave dei suoi sviluppatori, legato a doppio filo alla serie di Far Cry.

Ora, proprio la notizia dell’abbandono di Dan Hay dal ruolo di direttore creativo di Far Cry 6 è servito al noto giornalista e insider Jeff Grubb per sganciare l’ennesima “bomba”.

Via Twitter, Grubb ha infatti reso noto che, prima di lasciare la compagnia d’oltralpe, Hay stava supervisionando il prossimo capitolo della serie Far Cry.

Il gioco è inteso come un progetto di live-service simile in tutto e per tutto ad Assassin’s Creed Infinity, cosa questa che evidenzia in maniera piuttosto marcata la volontà di Ubisoft di cambiare approccio ai suoi giochi.

Ovviamente, ora come ora non sappiamo ancora nulla di un eventuale Far Cry 7, ma è pur vero che è ancora troppo presto per parlarne.

Questa notizia trova conferma considerando che pochi giorni fa è emerso che in futuro Ubisoft vuole sviluppare titoli play-to-earn che ripagano con criptovalute se ci giocate.

